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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مؤسسة-أحمد-قديروف-ترسل-إلى-ماريوبول-50-طنا-من-المواد-الغذائية-للمقاتلين-الشيشانيين-1060252126.html
مؤسسة أحمد قديروف ترسل إلى ماريوبول 50 طنا من المواد الغذائية للمقاتلين الشيشانيين
مؤسسة أحمد قديروف ترسل إلى ماريوبول 50 طنا من المواد الغذائية للمقاتلين الشيشانيين
أرسلت مؤسسة "أحمد قاديروف" طعاما للمقاتلين الشيشانيين المشاركين في عملية خاصة في أوكرانيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:53+0000
2022-03-21T11:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وعرض رئيس الشيشان رمضان قديروف لقطات للشحنة، وتم تجهيز 50 طنًا من المنتجات للمقاتلين في ماريوبول. في وقت سابق، شكلت وزارة الصحة الشيشانية أربعة فرق طبية لمساعدة المقاتلين المشاركين في العملية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

مؤسسة أحمد قديروف ترسل إلى ماريوبول 50 طنا من المواد الغذائية للمقاتلين الشيشانيين

11:53 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الخاصة الشيشانية
القوات الخاصة الشيشانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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أرسلت مؤسسة "أحمد قاديروف" طعاما للمقاتلين الشيشانيين المشاركين في عملية خاصة في أوكرانيا.
وعرض رئيس الشيشان رمضان قديروف لقطات للشحنة، وتم تجهيز 50 طنًا من المنتجات للمقاتلين في ماريوبول.
في وقت سابق، شكلت وزارة الصحة الشيشانية أربعة فرق طبية لمساعدة المقاتلين المشاركين في العملية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:01 GMT
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