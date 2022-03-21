https://arabic.sputniknews.com/20220321/مؤسسة-أحمد-قديروف-ترسل-إلى-ماريوبول-50-طنا-من-المواد-الغذائية-للمقاتلين-الشيشانيين-1060252126.html
مؤسسة أحمد قديروف ترسل إلى ماريوبول 50 طنا من المواد الغذائية للمقاتلين الشيشانيين
مؤسسة أحمد قديروف ترسل إلى ماريوبول 50 طنا من المواد الغذائية للمقاتلين الشيشانيين
أرسلت مؤسسة "أحمد قاديروف" طعاما للمقاتلين الشيشانيين المشاركين في عملية خاصة في أوكرانيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:53+0000
2022-03-21T11:53+0000
2022-03-21T11:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وعرض رئيس الشيشان رمضان قديروف لقطات للشحنة، وتم تجهيز 50 طنًا من المنتجات للمقاتلين في ماريوبول. في وقت سابق، شكلت وزارة الصحة الشيشانية أربعة فرق طبية لمساعدة المقاتلين المشاركين في العملية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مؤسسة أحمد قديروف ترسل إلى ماريوبول 50 طنا من المواد الغذائية للمقاتلين الشيشانيين
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أرسلت مؤسسة "أحمد قاديروف" طعاما للمقاتلين الشيشانيين المشاركين في عملية خاصة في أوكرانيا.
وعرض رئيس الشيشان رمضان قديروف لقطات للشحنة، وتم تجهيز 50 طنًا من المنتجات للمقاتلين
في ماريوبول.
في وقت سابق، شكلت وزارة الصحة الشيشانية أربعة فرق طبية لمساعدة المقاتلين المشاركين في العملية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.