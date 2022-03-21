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مالي: مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد
مالي: مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد
قتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T23:51+0000
2022-03-21T23:51+0000
أخبار مالي
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الرباط - سبوتنيك. وأضاف البيان أن وحدة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لكمين نصبه مسلحون يوم الاثنين ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين.وأشار البيان إلى أن الهجوم الثاني استهدف موقعا عسكريا في منطقة تيسيت حيث لقي جنديين مصرعهما وجرح 10 آخرون.
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أخبار مالي

مالي: مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد

23:51 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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قتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.
الرباط - سبوتنيك. وأضاف البيان أن وحدة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لكمين نصبه مسلحون يوم الاثنين ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين.
وأكد البيان أنه "بعد رد قوي من القوات المسلحة المالية قُتل 13 مسلحا وتم اعتقال إرهابيين".
وأشار البيان إلى أن الهجوم الثاني استهدف موقعا عسكريا في منطقة تيسيت حيث لقي جنديين مصرعهما وجرح 10 آخرون.
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