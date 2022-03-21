https://arabic.sputniknews.com/20220321/مالي-مقتل-4-جنود-وإصابة-17-في-هجومين-وسط-البلاد-1060286594.html
مالي: مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد
مالي: مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد
قتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T23:51+0000
2022-03-21T23:51+0000
2022-03-21T23:51+0000
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743233_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_3ff1a4f39a4301259ca5e1616b301e14.jpg
الرباط - سبوتنيك. وأضاف البيان أن وحدة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لكمين نصبه مسلحون يوم الاثنين ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين.وأشار البيان إلى أن الهجوم الثاني استهدف موقعا عسكريا في منطقة تيسيت حيث لقي جنديين مصرعهما وجرح 10 آخرون.
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743233_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f487ccc25c2a026c86fec64e9b216a88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
مالي: مقتل 4 جنود وإصابة 17 في هجومين وسط البلاد
تابعنا عبر
قتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.
الرباط - سبوتنيك. وأضاف البيان أن وحدة عسكرية تابعة للجيش
تعرضت لكمين نصبه مسلحون يوم الاثنين ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح 7 آخرين.
وأكد البيان أنه "بعد رد قوي من القوات المسلحة المالية قُتل 13 مسلحا وتم اعتقال إرهابيين".
وأشار البيان إلى أن الهجوم الثاني استهدف موقعا عسكريا في منطقة تيسيت حيث لقي جنديين مصرعهما وجرح 10 آخرون.