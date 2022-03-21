https://arabic.sputniknews.com/20220321/متطوع-فرنسي-المرتزقة-في-كييف--يذكرونني-بمحبي-صور-السيلفي-1060253712.html
متطوع فرنسي: المرتزقة في كييف يذكرونني بمحبي صور السيلفي
متطوع فرنسي: المرتزقة في كييف يذكرونني بمحبي صور السيلفي
أكد المتطوع الفرنسي إرفان كاستل أن المرتزقة، الذين يقاتلون في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية جاءوا إلى هناك من أجل التقاط صورة ذاتية "سيلفي". 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:23+0000
2022-03-21T12:23+0000
2022-03-21T12:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
النازيين الجدد
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وقال كاستل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "هؤلاء الناس (مرتزقة كييف) يذكرونني أكثر بالهواة والنرجسيين، الذين جاؤوا إلى أوكرانيا لالتقاط صور سيلفي".وأكد أنه شخصيا لا يعرف فرنسيا واحدا يقاتل إلى جانب كييف، لكنه يعلم أن هناك مثل هؤلاء الناس.وأشار المتطوع الفرنسي إلى أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف، سيصلون إلى أوروبا كلاجئين بعد انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، قائلا: "بعد انتهاء الحرب، سيترك كل هؤلاء الأشخاص السلاح والخبرة وكذلك الكراهية، لأجهزتهم الخاصة وسينتقلون إلى مسارح الحرب الأخرى. على سبيل المثال، انتهى المطاف بالجهاديين المدعومين من فرنسا في مالي. لكن الأخطر بالنسبة لأوروبا هو حقيقة أن هؤلاء الجهاديين والنازيين الجدد، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، سوف يهاجرون مع لاجئين إلى دول أوروبا الغربية".ووفقا له، فإن الصورة نفسها تلاحَظ في أوكرانيا كما في سوريا "الحروب التي بدأتها الاستراتيجية الأمريكية، استراتيجية الغرب بدعم من الناتو، تجتذب الهامشيين والمتطرفين والأصوليين من أجل كسب المال. في سوريا، كانوا أصوليين إسلاميين، ولكن هنا في أوكرانيا، هم نازيون جدد".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, النازيين الجدد
متطوع فرنسي: المرتزقة في كييف يذكرونني بمحبي صور السيلفي
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أكد المتطوع الفرنسي إرفان كاستل أن المرتزقة، الذين يقاتلون في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية جاءوا إلى هناك من أجل التقاط صورة ذاتية "سيلفي".
وقال كاستل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "هؤلاء الناس (مرتزقة كييف) يذكرونني أكثر بالهواة والنرجسيين، الذين جاؤوا إلى أوكرانيا لالتقاط صور سيلفي".
وأكد أنه شخصيا لا يعرف فرنسيا واحدا يقاتل إلى جانب كييف، لكنه يعلم أن هناك مثل هؤلاء الناس.
وتابع: "هؤلاء هم القوميون المتطرفون، بل حتى الفاشيين الجدد والنازيين الجدد، الذين انضموا إلى الكتائب القومية لأوكرانيا، الفيلق الأجنبي الأوكراني. هذا مشروع مصمم لقبول المرتزقة الجدد، الذين سيصبحون تحت راية أوكرانيا ذات السيادة".
وأشار المتطوع الفرنسي إلى أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف، سيصلون إلى أوروبا كلاجئين بعد انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، قائلا: "بعد انتهاء الحرب، سيترك كل هؤلاء الأشخاص السلاح والخبرة وكذلك الكراهية، لأجهزتهم الخاصة وسينتقلون إلى مسارح الحرب الأخرى. على سبيل المثال، انتهى المطاف بالجهاديين المدعومين من فرنسا في مالي. لكن الأخطر بالنسبة لأوروبا هو حقيقة أن هؤلاء الجهاديين والنازيين الجدد، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، سوف يهاجرون مع لاجئين إلى دول أوروبا الغربية".
ووفقا له، فإن الصورة نفسها تلاحَظ في أوكرانيا كما في سوريا "الحروب التي بدأتها الاستراتيجية الأمريكية، استراتيجية الغرب بدعم من الناتو، تجتذب الهامشيين والمتطرفين والأصوليين من أجل كسب المال. في سوريا، كانوا أصوليين إسلاميين، ولكن هنا في أوكرانيا، هم نازيون جدد".