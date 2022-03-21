https://arabic.sputniknews.com/20220321/مجلة-عسكرية-تحذر-الناتو-من-سلاح-روسي-قادر-على-ضرب-أهداف-في-جميع-أنحاء-أوروبا-1060272700.html

مجلة عسكرية تحذر "الناتو" من سلاح روسي قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا

مجلة عسكرية تحذر "الناتو" من سلاح روسي قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا

حذرت مجلة "military watch" الناتو من صاروخ "كينجال" الذي استخدمته روسيا في عمليتها العسكرية لحماية دونباس، مشيرة لقدرته العالية في تحقيق أهدافه. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T15:38+0000

2022-03-21T15:38+0000

2022-03-21T15:38+0000

رصد عسكري

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وكتبت المجلة مقالا بعنوان: "تحذير الناتو.. روسيا تستخدم صاروخًا جديدًا تفوق سرعته سرعة الصوت "كينجال" لتدمير مستودع أسلحة".وقالت المجلة: الهدف كان يقع في قرية ديلاتين في منطقة إيفانو فرانكيفسك بأوكرانيا، على مقربة من الحدود مع بولندا، والتي تتلقى من خلالها البلاد الجزء الأكبر من إمداداتها العسكرية.وأضافت: "صاروخ "كينجال" بسرعته العالية جدًا وقدرته على المناورة، مما يجعله غير معرض تقريبًا لأنظمة الدفاع الجوي. قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا دون الحاجة إلى مغادرة المجال الجوي الروسي". وتابعت: "يوفر صاروخ كينجال أفضلية مطلقة للتعامل مع قوات الناتو وتحييد الأهداف ذات الأولوية مثل المطارات ومراكز القيادة في المراحل الأولى من الحرب".وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، السبت الماضي، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعًا عسكريًا أوكرانيًا.واليوم أعلنت وزارة الدفاع أن "صاروخ "كينجال" أكد فاعليته في تدمير أهداف الخصم الأكثر حماية، وأنه استهدف ترسانة تحت الأرض في أوكرانيا وأطلق من مدى يزيد عن 1000 كلم وفترة التحليق كانت أقل من 10 دقائق". مشيرة إلى أن "القوات المسلحة الروسية مستمرة في استخدام صاروخ "كينجال" برؤوس حربية تقليدية ضد الأهداف العسكرية في أوكرانيا".هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/القوات-المسلحة-الروسية-تستخدم-صواريخ-كينجال-الفرط-صوتية-لأول-مرة-وتدمر-مستودعا-عسكريا-أوكرانيا-1060084409.html

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رصد عسكري