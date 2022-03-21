عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مسؤول-في-الخارجية-السعودية-هجمات-الحوثيين-لها-عواقب-وخيمة-على-الوفاء-بالتزاماتنا-1060271266.html
مسؤول في الخارجية السعودية: هجمات الحوثيين لها عواقب وخيمة على الوفاء بالتزاماتنا
مسؤول في الخارجية السعودية: هجمات الحوثيين لها عواقب وخيمة على الوفاء بالتزاماتنا
أبدى مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تخوفاته من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها النفطية بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:03+0000
2022-03-21T15:03+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/62/1043746242_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_bf86bb149e58f5b7595da1b0e5fbd920.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أكد أن بلاده "تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية".وحث المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه المجتمع الدولي على "الانتباه إلى خطورة ممارسات إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، وفقا لتعبيره.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أطلقت عدة صواريخ على بعض منشآت شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في انخفاض مؤقت في الإنتاج في إحدى المصافي، وحريق في محطة توزيع المشتقات.وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، قد صرح اليوم الاثنين، بأن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنشأت النفطية قد تؤثر على الإمدادات في المستقبل.وأوضح الناصر، أن "هجمات الحوثيين على مرافق النفط في وقت تعاني فيه الأسواق من شح المعروض يمثل مصدر قلق حقيقي للعالم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة أرامكو السعودية ما زلت موردة يعول عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/62/1043746242_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_b2a54c9f0ce5b4261ed36da0395b652a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

مسؤول في الخارجية السعودية: هجمات الحوثيين لها عواقب وخيمة على الوفاء بالتزاماتنا

15:03 GMT 21.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetovمنشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
تابعنا عبرGoogle news
أبدى مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تخوفاته من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها النفطية بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أكد أن بلاده "تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية".
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
التحالف العربي يعتبر هجمات الحوثي الأخيرة ضد السعودية رفضا للدعوة الخليجية للحوار
19 مارس, 22:23 GMT
وحث المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه المجتمع الدولي على "الانتباه إلى خطورة ممارسات إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، وفقا لتعبيره.

وقال إن تلك الهجمات الحوثية سوف تؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية وبالتالي على الوفاء بالتزاماتها، "الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أطلقت عدة صواريخ على بعض منشآت شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في انخفاض مؤقت في الإنتاج في إحدى المصافي، وحريق في محطة توزيع المشتقات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، قد صرح اليوم الاثنين، بأن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنشأت النفطية قد تؤثر على الإمدادات في المستقبل.
وأوضح الناصر، أن "هجمات الحوثيين على مرافق النفط في وقت تعاني فيه الأسواق من شح المعروض يمثل مصدر قلق حقيقي للعالم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة أرامكو السعودية ما زلت موردة يعول عليها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала