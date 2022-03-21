https://arabic.sputniknews.com/20220321/مسؤول-في-الخارجية-السعودية-هجمات-الحوثيين-لها-عواقب-وخيمة-على-الوفاء-بالتزاماتنا-1060271266.html
مسؤول في الخارجية السعودية: هجمات الحوثيين لها عواقب وخيمة على الوفاء بالتزاماتنا
مسؤول في الخارجية السعودية: هجمات الحوثيين لها عواقب وخيمة على الوفاء بالتزاماتنا
أبدى مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تخوفاته من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها النفطية بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:03+0000
2022-03-21T15:03+0000
2022-03-21T15:03+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أكد أن بلاده "تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية".وحث المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه المجتمع الدولي على "الانتباه إلى خطورة ممارسات إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، وفقا لتعبيره.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أطلقت عدة صواريخ على بعض منشآت شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في انخفاض مؤقت في الإنتاج في إحدى المصافي، وحريق في محطة توزيع المشتقات.وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، قد صرح اليوم الاثنين، بأن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنشأت النفطية قد تؤثر على الإمدادات في المستقبل.وأوضح الناصر، أن "هجمات الحوثيين على مرافق النفط في وقت تعاني فيه الأسواق من شح المعروض يمثل مصدر قلق حقيقي للعالم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة أرامكو السعودية ما زلت موردة يعول عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html
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أخبار السعودية اليوم
مسؤول في الخارجية السعودية: هجمات الحوثيين لها عواقب وخيمة على الوفاء بالتزاماتنا
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أبدى مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تخوفاته من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها النفطية بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية
(واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أكد أن بلاده "تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية".
وحث المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه المجتمع الدولي على "الانتباه إلى خطورة ممارسات
إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، وفقا لتعبيره.
وقال إن تلك الهجمات الحوثية سوف تؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية وبالتالي على الوفاء بالتزاماتها، "الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أطلقت عدة صواريخ على بعض منشآت شركة أرامكو
المملوكة للدولة السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في انخفاض مؤقت في الإنتاج في إحدى المصافي، وحريق في محطة توزيع المشتقات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، قد صرح اليوم الاثنين، بأن هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على المنشأت النفطية قد تؤثر على الإمدادات في المستقبل.
وأوضح الناصر، أن "هجمات الحوثيين على
مرافق النفط في وقت تعاني فيه الأسواق من شح المعروض يمثل مصدر قلق حقيقي للعالم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة أرامكو السعودية ما زلت موردة يعول عليها.