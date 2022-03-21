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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مستشار-سابق-لترامب-يكشف-الحقيقة-بشأن-أوكرانيا-1060158622.html
مستشار سابق لترامب يكشف الحقيقة بشأن أوكرانيا
مستشار سابق لترامب يكشف الحقيقة بشأن أوكرانيا
وصف روجر ستون المستشار السابق لدونالد ترامب، أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية لا يحصلون على معلومات موضوعية حول الأحداث في أوكرانيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:35+0000
2022-03-21T08:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووصف المستشار أن إجراءات روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس هي ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري.كما أكد مستشار رئيس الولايات المتحدة السابق أن تصريحات السياسيين الأمريكيين حول الحاجة إلى دعم الديمقراطية في أوكرانيا تبدو نفاقا، حيث يصعب وصف سلطات كييف بأنها ديمقراطية. وأضاف ستون، قائلا: "فور فوزه في الانتخابات، ألقى زيلينسكي القبض على مرشح حزب معارض، وأعلن أن الحزب نفسه غير قانوني، وأغلق ثلاث قنوات تلفزيونية انتقدت موقف الحكومة. وهذا ليس مثل الديمقراطية".
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أخبار أوكرانيا

مستشار سابق لترامب يكشف الحقيقة بشأن أوكرانيا

08:35 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Igor Maslov
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وصف روجر ستون المستشار السابق لدونالد ترامب، أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية لا يحصلون على معلومات موضوعية حول الأحداث في أوكرانيا.
ووصف المستشار أن إجراءات روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس هي ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري.

وقال ستون، في مقابلة مع Real America's Voice: "أوكرانيا ليست ما تخبرنا به وسائل الإعلام. في الواقع، استخدم الأوكرانيون أراضيهم لوضع وحدات صاروخية مزدوجة الإطلاق. في الواقع، هناك مختبرات بيولوجية يتم تمويلها من عائدات الضرائب لدينا وهي والله يعلم ما هو الطاعون الذي تحضره، وأن بوتين يتصرف بشكل دفاعي ولا يتصرف بشكل عدواني. لكنك لا تقرأ عن ذلك في وسائل الإعلام الرئيسية".

كما أكد مستشار رئيس الولايات المتحدة السابق أن تصريحات السياسيين الأمريكيين حول الحاجة إلى دعم الديمقراطية في أوكرانيا تبدو نفاقا، حيث يصعب وصف سلطات كييف بأنها ديمقراطية.
وأضاف ستون، قائلا: "فور فوزه في الانتخابات، ألقى زيلينسكي القبض على مرشح حزب معارض، وأعلن أن الحزب نفسه غير قانوني، وأغلق ثلاث قنوات تلفزيونية انتقدت موقف الحكومة. وهذا ليس مثل الديمقراطية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:52 GMT
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