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https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصدر-وفاة-رئيس-وزراء-مالي-الأسبق-وهو-قيد-الاعتقال-1060265462.html
مصدر: وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق وهو قيد الاعتقال
مصدر: وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق وهو قيد الاعتقال
توفي رئيس الوزراء السابق في مالي، سوميلو بوباي مايغا (68 عاما)، اليوم الإثنين، بعد معاناة من مرض لم ينفع معه العلاج، حسب ما أكد مصدر مقرب من العائلة لوكالة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:37+0000
2022-03-21T14:37+0000
أخبار مالي
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الرباط - سبوتنيك. وأضاف المصدر، أن "سوميلو توفي الاثنين في مستشفى باستور بالعاصمة باماكو حيث كان يخضع للعلاج وهو قيد الاعتقال".وشغل سوميلو بوبيه مايغا منصب رئيس الوزراء عام 2017 كما سبق له أن شغل عدة مناصب حكومية سامية، وقدم استقالته في أبريل 2019 بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية، واعتقل في أغسطس الماضي، بتهمة اختلاس أموال عامة.
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أخبار مالي

مصدر: وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق وهو قيد الاعتقال

14:37 GMT 21.03.2022
© DAPHNE BENOITعلم مالي
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© DAPHNE BENOIT
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توفي رئيس الوزراء السابق في مالي، سوميلو بوباي مايغا (68 عاما)، اليوم الإثنين، بعد معاناة من مرض لم ينفع معه العلاج، حسب ما أكد مصدر مقرب من العائلة لوكالة "سبوتنيك".
الرباط - سبوتنيك. وأضاف المصدر، أن "سوميلو توفي الاثنين في مستشفى باستور بالعاصمة باماكو حيث كان يخضع للعلاج وهو قيد الاعتقال".
وشغل سوميلو بوبيه مايغا منصب رئيس الوزراء عام 2017 كما سبق له أن شغل عدة مناصب حكومية سامية، وقدم استقالته في أبريل 2019 بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية، واعتقل في أغسطس الماضي، بتهمة اختلاس أموال عامة.
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