https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصدر-وفاة-رئيس-وزراء-مالي-الأسبق-وهو-قيد-الاعتقال-1060265462.html
مصدر: وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق وهو قيد الاعتقال
مصدر: وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق وهو قيد الاعتقال
توفي رئيس الوزراء السابق في مالي، سوميلو بوباي مايغا (68 عاما)، اليوم الإثنين، بعد معاناة من مرض لم ينفع معه العلاج، حسب ما أكد مصدر مقرب من العائلة لوكالة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:37+0000
2022-03-21T14:37+0000
2022-03-21T14:37+0000
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_8b36d329e95a0c490328b46cd4d87a1f.jpg
الرباط - سبوتنيك. وأضاف المصدر، أن "سوميلو توفي الاثنين في مستشفى باستور بالعاصمة باماكو حيث كان يخضع للعلاج وهو قيد الاعتقال".وشغل سوميلو بوبيه مايغا منصب رئيس الوزراء عام 2017 كما سبق له أن شغل عدة مناصب حكومية سامية، وقدم استقالته في أبريل 2019 بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية، واعتقل في أغسطس الماضي، بتهمة اختلاس أموال عامة.
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_ed5ec2fe034c9b74da043b482acee31c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
مصدر: وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق وهو قيد الاعتقال
تابعنا عبر
توفي رئيس الوزراء السابق في مالي، سوميلو بوباي مايغا (68 عاما)، اليوم الإثنين، بعد معاناة من مرض لم ينفع معه العلاج، حسب ما أكد مصدر مقرب من العائلة لوكالة "سبوتنيك".
الرباط - سبوتنيك. وأضاف المصدر، أن "سوميلو توفي الاثنين في مستشفى باستور بالعاصمة باماكو حيث كان يخضع للعلاج وهو قيد الاعتقال".
وشغل سوميلو بوبيه مايغا منصب رئيس الوزراء عام 2017 كما سبق له أن شغل عدة مناصب حكومية سامية، وقدم استقالته في أبريل 2019 بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية، واعتقل في أغسطس الماضي، بتهمة اختلاس أموال عامة.