https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصر-تعرض-5-مقابر-مجهولة-في-الجيزة-للعالم-1060158374.html

مصر تعرض 5 مقابر مجهولة في الجيزة للعالم

مصر تعرض 5 مقابر مجهولة في الجيزة للعالم

عرضت مصر، السبت الماضي، مقابر أثرية تم اكتشافها، في وقت سابق من هذا الشهر، في منطقة الجيزة، مزينة بدقة في مقبرة فرعونية "سيئة السمعة" خارج العاصمة القاهرة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

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بحسب وزارة السياحة والآثار، تعود المقابر الخمس المكتشفة إلى المملكة القديمة (1570 قبل الميلاد و 1069 قبل الميلاد) والعصر الوسيط الأول، وهي حقبة امتدت لنحو 125 عامًا بعد انهيار المملكة القديمة. واكتشف علماء الآثار المقابر الخمس بجوار هرم زوسر المدرج في مقبرة سقارة، على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة، في منطقة شمال شرق هرم الملك ميرين الأول الذي حكم مصر حوالي عام 2270 قبل الميلاد.وفقًا لرئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، فإن المقابر الخمسة وُجدت في حالة جيدة، وتنتمي إلى كبار المسؤولين الملكيين، بما فيهم الحكام الإقليميين والقائمين على رعاية القصور في مصر القديمة. سقارة هي جزء من مقبرة شاسعة في العاصمة القديمة لمصر، ممفيس، والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة، وكذلك أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رويش.

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