مصر تعرض 5 مقابر مجهولة في الجيزة للعالم
عرضت مصر، السبت الماضي، مقابر أثرية تم اكتشافها، في وقت سابق من هذا الشهر، في منطقة الجيزة، مزينة بدقة في مقبرة فرعونية "سيئة السمعة" خارج العاصمة القاهرة.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
© AP Photo / Sayed Hassanيستعد المراسلون لدخول قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
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© AP Photo / Sayed Hassan
يستعد المراسلون لدخول قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desouki
إنزال عضو إعلامي، إلى إحدى المقابر الفرعونية الخمس الأثرية المكتشفة حديثًا في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس/آذار 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
إنزال عضو إعلامي، إلى إحدى المقابر الفرعونية الخمس الأثرية المكتشفة حديثًا في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس/آذار 2022
© AP Photo / Sayed Hassanمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يشاهد الكتابة الهيروغليفية داخل قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022
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© AP Photo / Sayed Hassan
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يشاهد الكتابة الهيروغليفية داخل قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022
© AP Photo / Sayed Hassanتمثال خشبي في مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا لرجل يُدعى هينو بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
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© AP Photo / Sayed Hassan
تمثال خشبي في مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا لرجل يُدعى هينو بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiاجتمع الإعلاميون في المنطقة التي اكتُشفت فيها مؤخرًا خمسة مقابر فرعونية أثرية في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
اجتمع الإعلاميون في المنطقة التي اكتُشفت فيها مؤخرًا خمسة مقابر فرعونية أثرية في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
© REUTERS / Hanaa Habibيستعد المراسلون لدخول مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022
يستعد المراسلون لدخول مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiعالم آثار يضيء بمصباحه على جدار مغطى بنقوش هيروغليفية، داخل مقبرة بيتي، أحد المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة القاهرة، 19 مارس 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
عالم آثار يضيء بمصباحه على جدار مغطى بنقوش هيروغليفية، داخل مقبرة بيتي، أحد المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة القاهرة، 19 مارس 2022
© REUTERS / Hanaa Habibعالم آثار يبحث بعد العمل خارج المقابر المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022.
عالم آثار يبحث بعد العمل خارج المقابر المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
تظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiعالم آثار يتحدث إلى وسائل الإعلام ، داخل مقبرة بيتي، إحدى المقابر الفرعونية الخمس القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
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© AFP 2022 / Khaled Desouki
عالم آثار يتحدث إلى وسائل الإعلام ، داخل مقبرة بيتي، إحدى المقابر الفرعونية الخمس القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
بحسب وزارة السياحة والآثار، تعود المقابر الخمس المكتشفة إلى المملكة القديمة (1570 قبل الميلاد و 1069 قبل الميلاد) والعصر الوسيط الأول، وهي حقبة امتدت لنحو 125 عامًا بعد انهيار المملكة القديمة.
واكتشف علماء الآثار المقابر الخمس بجوار هرم زوسر المدرج في مقبرة سقارة، على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة، في منطقة شمال شرق هرم الملك ميرين الأول الذي حكم مصر حوالي عام 2270 قبل الميلاد.
وفقًا لرئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، فإن المقابر الخمسة وُجدت في حالة جيدة، وتنتمي إلى كبار المسؤولين الملكيين، بما فيهم الحكام الإقليميين والقائمين على رعاية القصور في مصر القديمة.
سقارة هي جزء من مقبرة شاسعة في العاصمة القديمة لمصر، ممفيس، والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة، وكذلك أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رويش.