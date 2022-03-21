عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصر-تعرض-5-مقابر-مجهولة-في-الجيزة-للعالم-1060158374.html
مصر تعرض 5 مقابر مجهولة في الجيزة للعالم
مصر تعرض 5 مقابر مجهولة في الجيزة للعالم
عرضت مصر، السبت الماضي، مقابر أثرية تم اكتشافها، في وقت سابق من هذا الشهر، في منطقة الجيزة، مزينة بدقة في مقبرة فرعونية "سيئة السمعة" خارج العاصمة القاهرة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:49+0000
2022-03-21T09:49+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060158380_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_18fceaf7bbbf21ca58621dce40297fa4.jpg
بحسب وزارة السياحة والآثار، تعود المقابر الخمس المكتشفة إلى المملكة القديمة (1570 قبل الميلاد و 1069 قبل الميلاد) والعصر الوسيط الأول، وهي حقبة امتدت لنحو 125 عامًا بعد انهيار المملكة القديمة. واكتشف علماء الآثار المقابر الخمس بجوار هرم زوسر المدرج في مقبرة سقارة، على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة، في منطقة شمال شرق هرم الملك ميرين الأول الذي حكم مصر حوالي عام 2270 قبل الميلاد.وفقًا لرئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، فإن المقابر الخمسة وُجدت في حالة جيدة، وتنتمي إلى كبار المسؤولين الملكيين، بما فيهم الحكام الإقليميين والقائمين على رعاية القصور في مصر القديمة. سقارة هي جزء من مقبرة شاسعة في العاصمة القديمة لمصر، ممفيس، والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة، وكذلك أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رويش.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060158380_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f7ee594193b14cd9d9f4ae04f348c42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار مصر الآن

مصر تعرض 5 مقابر مجهولة في الجيزة للعالم

09:49 GMT 21.03.2022
تابعنا عبرGoogle news
عرضت مصر، السبت الماضي، مقابر أثرية تم اكتشافها، في وقت سابق من هذا الشهر، في منطقة الجيزة، مزينة بدقة في مقبرة فرعونية "سيئة السمعة" خارج العاصمة القاهرة.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
© AP Photo / Sayed Hassanيستعد المراسلون لدخول قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
يستعد المراسلون لدخول قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Sayed Hassan
يستعد المراسلون لدخول قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desouki

إنزال عضو إعلامي، إلى إحدى المقابر الفرعونية الخمس الأثرية المكتشفة حديثًا في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس/آذار 2022

إنزال عضو إعلامي، إلى إحدى المقابر الفرعونية الخمس الأثرية المكتشفة حديثًا في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki

إنزال عضو إعلامي، إلى إحدى المقابر الفرعونية الخمس الأثرية المكتشفة حديثًا في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس/آذار 2022

© AP Photo / Sayed Hassanمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يشاهد الكتابة الهيروغليفية داخل قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يشاهد الكتابة الهيروغليفية داخل قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Sayed Hassan
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يشاهد الكتابة الهيروغليفية داخل قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022
© AP Photo / Sayed Hassanتمثال خشبي في مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا لرجل يُدعى هينو بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
تمثال خشبي في مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا لرجل يُدعى هينو بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Sayed Hassan
تمثال خشبي في مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا لرجل يُدعى هينو بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiاجتمع الإعلاميون في المنطقة التي اكتُشفت فيها مؤخرًا خمسة مقابر فرعونية أثرية في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
اجتمع الإعلاميون في المنطقة التي اكتُشفت فيها مؤخرًا خمسة مقابر فرعونية أثرية في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki
اجتمع الإعلاميون في المنطقة التي اكتُشفت فيها مؤخرًا خمسة مقابر فرعونية أثرية في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
© REUTERS / Hanaa Habibيستعد المراسلون لدخول مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022
يستعد المراسلون لدخول مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© REUTERS / Hanaa Habib
يستعد المراسلون لدخول مقبرة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مقبرة إري، إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiعالم آثار يضيء بمصباحه على جدار مغطى بنقوش هيروغليفية، داخل مقبرة بيتي، أحد المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة القاهرة، 19 مارس 2022
عالم آثار يضيء بمصباحه على جدار مغطى بنقوش هيروغليفية، داخل مقبرة بيتي، أحد المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة القاهرة، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki
عالم آثار يضيء بمصباحه على جدار مغطى بنقوش هيروغليفية، داخل مقبرة بيتي، أحد المقابر الفرعونية الخمسة القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة القاهرة، 19 مارس 2022
© REUTERS / Hanaa Habibعالم آثار يبحث بعد العمل خارج المقابر المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022.
عالم آثار يبحث بعد العمل خارج المقابر المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
10/12
© REUTERS / Hanaa Habib
عالم آثار يبحث بعد العمل خارج المقابر المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة، في الجيزة، مصر ، 19 مارس 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiتظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
تظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تظهر هذه الصورة مقبرة قرية سقارة، بالقرب من الموقع الذي تم فيه اكتشاف خمسة مقابر فرعونية قديمة، في موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة، 19 مارس 2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiعالم آثار يتحدث إلى وسائل الإعلام ، داخل مقبرة بيتي، إحدى المقابر الفرعونية الخمس القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
عالم آثار يتحدث إلى وسائل الإعلام ، داخل مقبرة بيتي، إحدى المقابر الفرعونية الخمس القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2022 / Khaled Desouki
عالم آثار يتحدث إلى وسائل الإعلام ، داخل مقبرة بيتي، إحدى المقابر الفرعونية الخمس القديمة التي تم اكتشافها مؤخرًا في موقع سقارة الأثري، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مصر 19 مارس 2022
بحسب وزارة السياحة والآثار، تعود المقابر الخمس المكتشفة إلى المملكة القديمة (1570 قبل الميلاد و 1069 قبل الميلاد) والعصر الوسيط الأول، وهي حقبة امتدت لنحو 125 عامًا بعد انهيار المملكة القديمة.
واكتشف علماء الآثار المقابر الخمس بجوار هرم زوسر المدرج في مقبرة سقارة، على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة، في منطقة شمال شرق هرم الملك ميرين الأول الذي حكم مصر حوالي عام 2270 قبل الميلاد.
وفقًا لرئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، فإن المقابر الخمسة وُجدت في حالة جيدة، وتنتمي إلى كبار المسؤولين الملكيين، بما فيهم الحكام الإقليميين والقائمين على رعاية القصور في مصر القديمة.
سقارة هي جزء من مقبرة شاسعة في العاصمة القديمة لمصر، ممفيس، والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة، وكذلك أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رويش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала