https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصر-تعلن-بدء-تطبيق-زيادة-المرتبات-أول-أبريل-المقبل-بدلا-من-يوليو--1060279387.html

مصر تعلن بدء تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل المقبل بدلا من يوليو

مصر تعلن بدء تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل المقبل بدلا من يوليو

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل/ نيسان المقبل بدلا من الأول من يوليو/ تموز المقبل. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T18:05+0000

2022-03-21T18:05+0000

2022-03-21T18:05+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

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وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، "سيتم تطبيق زيادة المرتبات في بداية نيسان/ أبريل المقبل بدلا من الأول من تموز/ يوليو المقبل بتكلفة إضافية على الموازنة أكثر من 439 مليون دولار".وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق اليوم، رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1 في المئة لتتجاوز أسعار الفائدة على الإيداع نسبة 9 في المئة.ذكر ذلك موقع "مصراوي" وفقا لبيان نشره البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، قال فيه إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.وبعد تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار الفائدة على الإيداع 9.25 في المئة، بينما وصلت فائدة الإقراض إلى 10.25 في المئة.يذكر أن البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة ادخار بعائد شهري ثابت للشهادات السنوية يصل إلى 18 في المئة وتبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.كما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" بعائد شهري ثابت 18 في المئة للشهادة السنوية وتبدأ أيضا من ألف جنيه، بحسب ما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري، في وقت سابق اليوم.ولفت الموقع إلى إمكانية الحصول على قروض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات، التي يمكن استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من شرائها.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/محافظ-البنك-المركزي-المصري-القرارات-الاقتصادية-الجديدة-جيدة-وهدفها-المحافظة-على-سيولة-النقد-الأجنبي-1060278931.html

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