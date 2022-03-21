https://arabic.sputniknews.com/20220321/معسكرات-تصفية-وقصف-مدينةأخبار-كاذبة-تنشرها-وسائل-الإعلام-الأوكرانية-1060159417.html
معسكرات تصفية وقصف مدينة...أخبار كاذبة تنشرها وسائل الإعلام الأوكرانية
معسكرات تصفية وقصف مدينة...أخبار كاذبة تنشرها وسائل الإعلام الأوكرانية
تتناقل الكثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل أخبارا ومشاهد على أنها من أوكرانيا خلال تنفيذ روسيا لعمليتها الخاصة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:49+0000
2022-03-21T08:49+0000
2022-03-21T08:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونشر موقع riafan، عددا من الأخبار التي تم تداولها كأخبار كاذبة.معسكرات التصفية للأوكرانيينقال الصحفي الأوكراني دميتري غوردون إنه تم إنشاء معسكرات تصفية خاصة للأوكرانيين في روسيا. ويدّعي أن العاملين في هذه المراكز يسخرون من الناس ويعذبونهم.يجدر بالذكر أن أمن الدولة الأوكراني أنشأ ما يعرف بـ"المكتبة" في مطار ماريوبول وهو معسكر اعتقال حقيقي، حيث تعرض الكثير من الأسرى للتشويه والتعذيب وتم مؤخرا السيطرة على المطار من قبل قوات جمهورية دونيتسك وتقوم لجنة التحقيق الروسية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها القوميون.قصف مدينة روبيجنأبلغ رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوغانسك، سيرغي غايداي، عن قصف مكثف، قيل إنه تم من قبل القوات الروسية. وبحسب قوله، هناك "جحيم حقيقي" في المنطقة، وقد دمرت عشرات المنازل.وقال أحد سكان المدينة: "هذا كل شيء هنا خلال الحرب، تسبب الأوكرانيون في كل هذه الفوضى!" - يقول أحد سكان روبيجن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
معسكرات تصفية وقصف مدينة...أخبار كاذبة تنشرها وسائل الإعلام الأوكرانية
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تتناقل الكثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل أخبارا ومشاهد على أنها من أوكرانيا خلال تنفيذ روسيا لعمليتها الخاصة.
ونشر موقع riafan، عددا من الأخبار التي تم تداولها كأخبار كاذبة
.
معسكرات التصفية للأوكرانيين
قال الصحفي الأوكراني دميتري غوردون إنه تم إنشاء معسكرات تصفية خاصة للأوكرانيين في روسيا. ويدّعي أن العاملين في هذه المراكز يسخرون من الناس ويعذبونهم.
وجرى عرض صور تم التقاطها في ضواحي ماريوبول كدليل على وجود مثل هذه المعسكرات، ويظهر في الصور جنود من جمهورية دونيتسك الشعبية وهم يقومون بفحص الوشوم الموجودة على أجساد بعض الأشخاص، والتي تشير إلى انتمائهم القومي.
يجدر بالذكر أن أمن الدولة الأوكراني أنشأ ما يعرف بـ"المكتبة" في مطار ماريوبول وهو معسكر اعتقال حقيقي، حيث تعرض الكثير من الأسرى للتشويه والتعذيب وتم مؤخرا السيطرة على المطار من قبل قوات جمهورية دونيتسك وتقوم لجنة التحقيق الروسية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها القوميون.
أبلغ رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوغانسك، سيرغي غايداي، عن قصف مكثف، قيل إنه تم من قبل القوات الروسية. وبحسب قوله، هناك "جحيم حقيقي" في المنطقة، وقد دمرت عشرات المنازل.
وفي الحقيقة أن الهجوم على المدينة نفذ من قبل القوات الأوكرانية، وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن الأوكرانية التي قصفت المنطقة تعتزم بعد ذلك إظهار الدمار كدليل على ما يسمى بـ "العدوان الروسي".
وقال أحد سكان المدينة: "هذا كل شيء هنا خلال الحرب، تسبب الأوكرانيون في كل هذه الفوضى!" - يقول أحد سكان روبيجن.