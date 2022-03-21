https://arabic.sputniknews.com/20220321/مفوضية-الانتخابات-العراقية-تضم-مواليد-2004-للناخبين-الجدد-1060153964.html

مفوضية الانتخابات العراقية تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد

مفوضية الانتخابات العراقية تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن مواليد عام 2004 على لائحة الناخبين الجدد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T06:53+0000

2022-03-21T06:53+0000

2022-03-21T06:53+0000

أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمفوضية، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه حفاظا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد عام 2004 من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عاما لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية.كما دعت الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام، 2001، 2002، 2003 الذين بلغ عددهم 1.648.993 ناخبا غير مسجل، إلى تسجيل بياناتهم.وأوضح البيان أن مفوضية الانتخابات استأنفت عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها 2.130.000 بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الإلكترونية القديمة، إن وجدت.

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