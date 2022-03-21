https://arabic.sputniknews.com/20220321/مفوضية-الانتخابات-العراقية-تضم-مواليد-2004-للناخبين-الجدد-1060153964.html
مفوضية الانتخابات العراقية تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد
مفوضية الانتخابات العراقية تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن مواليد عام 2004 على لائحة الناخبين الجدد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T06:53+0000
2022-03-21T06:53+0000
2022-03-21T06:53+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمفوضية، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه حفاظا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد عام 2004 من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عاما لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية.كما دعت الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام، 2001، 2002، 2003 الذين بلغ عددهم 1.648.993 ناخبا غير مسجل، إلى تسجيل بياناتهم.وأوضح البيان أن مفوضية الانتخابات استأنفت عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها 2.130.000 بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الإلكترونية القديمة، إن وجدت.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/العراق-يلقي-القبض-على-قيادي-في-داعش-بعد-تلقيه-معلومات-استخبارية-دقيقة-1060132946.html
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أخبار العراق اليوم
مفوضية الانتخابات العراقية تضم مواليد 2004 للناخبين الجدد
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن مواليد عام 2004 على لائحة الناخبين الجدد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمفوضية، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إنه حفاظا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد عام 2004 من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عاما لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية.
كما دعت الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام، 2001، 2002، 2003 الذين بلغ عددهم 1.648.993 ناخبا غير مسجل، إلى تسجيل بياناتهم.
وأوضح البيان أن مفوضية الانتخابات استأنفت عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها 2.130.000 بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الإلكترونية القديمة، إن وجدت.