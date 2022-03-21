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مقتل جندي وإصابة شرطي في إطلاق نار شرقي بغداد
مقتل جندي وإصابة شرطي في إطلاق نار شرقي بغداد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة شرطي خلال عملية ضبط لمطلوب أمني شرقي بغداد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:09+0000
2022-03-21T09:09+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن عملية اعتقال المطلوب أسفرت عن "استشهاد جندي وإصابة شرطي".وأوضح أن "قوة مشتركة أجرت عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".وذكر البيان أنه أثناء عملية إلقاء القبض "فتح المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما أدى إلى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي".ولفت بيان الخلية إلى أنه "تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".
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أخبار العراق اليوم

مقتل جندي وإصابة شرطي في إطلاق نار شرقي بغداد

09:09 GMT 21.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة شرطي خلال عملية ضبط لمطلوب أمني شرقي بغداد.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن عملية اعتقال المطلوب أسفرت عن "استشهاد جندي وإصابة شرطي".
وأوضح أن "قوة مشتركة أجرت عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".
وذكر البيان أنه أثناء عملية إلقاء القبض "فتح المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما أدى إلى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي".
ولفت بيان الخلية إلى أنه "تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".
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