https://arabic.sputniknews.com/20220321/مقتل-جندي-وإصابة-شرطي-في-إطلاق-نار-شرقي-بغداد-1060218227.html
مقتل جندي وإصابة شرطي في إطلاق نار شرقي بغداد
مقتل جندي وإصابة شرطي في إطلاق نار شرقي بغداد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة شرطي خلال عملية ضبط لمطلوب أمني شرقي بغداد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:09+0000
2022-03-21T09:09+0000
2022-03-21T09:09+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f32a06695f9b5251f866c410b5dcb78.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن عملية اعتقال المطلوب أسفرت عن "استشهاد جندي وإصابة شرطي".وأوضح أن "قوة مشتركة أجرت عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".وذكر البيان أنه أثناء عملية إلقاء القبض "فتح المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما أدى إلى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي".ولفت بيان الخلية إلى أنه "تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مفوضية-الانتخابات-العراقية-تضم-مواليد-2004-للناخبين-الجدد-1060153964.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44ff688c17e243567ce03ea1418c6101.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مقتل جندي وإصابة شرطي في إطلاق نار شرقي بغداد
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة شرطي خلال عملية ضبط لمطلوب أمني شرقي بغداد.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن عملية اعتقال المطلوب أسفرت عن "استشهاد جندي وإصابة شرطي".
وأوضح أن "قوة مشتركة أجرت عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد".
وذكر البيان أنه أثناء عملية إلقاء القبض "فتح المجرم النار على القوة المنفذة للواجب مما أدى إلى استشهاد جندي من اللواء 42 وإصابة شرطي".
ولفت بيان الخلية إلى أنه "تم قتل هذا المطلوب بعد الاشتباك معه من قبل القوات الأمنية".