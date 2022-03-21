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https://arabic.sputniknews.com/20220321/منظمو-الأوسكار-يرفضون-ظهور-زيلينسكي-في-حفل-جوائزه-الأسبوع-المقبل-1060272092.html
منظمو الأوسكار يرفضون ظهور زيلينسكي في حفل جوائزه الأسبوع المقبل
منظمو الأوسكار يرفضون ظهور زيلينسكي في حفل جوائزه الأسبوع المقبل
قالت الممثلة الأمريكية، إيمي شومر، اليوم الاثنين، إن منظمي الأوسكار رفضوا ‏اقتراحا مقدما منها بظهور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ضمن فقرات حفل جوائزه... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:23+0000
2022-03-21T15:25+0000
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وكشفت الممثلة الكوميدية، وهي واحدة من مضيفي حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، أن طلبها لتضمين بث من الرئيس الأوكراني قوبل بالرفض من منتجي الحفل، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وقالت إيمي شومر في مقابلة لها مع برنامج "The Drew Barrymore Show"، من تقديم الممثلة الأمريكية، درو باريمور، إنها "قدمت بالفعل عرضا لإظهار فلاديمير زيلينسكي في الحفل، سواء عبر الأقمار الصناعية أثناء بث الحفل على الهواء مباشرة، أو عمل تسجيل له، وذلك بسبب متابعة الكثيرين للحفل، لكنها ليست في النهاية من ينتج العرض".وسيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس/ آذار الجاري، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/ترشيحات-أوسكار-2022-ويل-سميث-ونيكول-كيدمان-في-التمثيل-ونتفليكس-تحصد-12-ترشيحا--1058216282.html
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أخبار أوكرانيا, مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

منظمو الأوسكار يرفضون ظهور زيلينسكي في حفل جوائزه الأسبوع المقبل

15:23 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 21.03.2022)
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Serالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Ser
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قالت الممثلة الأمريكية، إيمي شومر، اليوم الاثنين، إن منظمي الأوسكار رفضوا ‏اقتراحا مقدما منها بظهور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ضمن فقرات حفل جوائزه السينمائية، الذي سيقام الأسبوع المقبل.‏
وكشفت الممثلة الكوميدية، وهي واحدة من مضيفي حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، أن طلبها لتضمين بث من الرئيس الأوكراني قوبل بالرفض من منتجي الحفل، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وقالت إيمي شومر في مقابلة لها مع برنامج "The Drew Barrymore Show"، من تقديم الممثلة الأمريكية، درو باريمور، إنها "قدمت بالفعل عرضا لإظهار فلاديمير زيلينسكي في الحفل، سواء عبر الأقمار الصناعية أثناء بث الحفل على الهواء مباشرة، أو عمل تسجيل له، وذلك بسبب متابعة الكثيرين للحفل، لكنها ليست في النهاية من ينتج العرض".
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وسيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس/ آذار الجاري، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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