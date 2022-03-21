https://arabic.sputniknews.com/20220321/نواب-روس-يقدمون-إلى-مجلس-الدوما-مشروعا-بشأن-انسحاب-روسيا-من-منظمة-التجارة-العالمية-1060260477.html
نواب روس يقدمون إلى مجلس الدوما مشروعا بشأن انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية
نواب روس يقدمون إلى مجلس الدوما مشروعا بشأن انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية
قدم نواب من "روسيا العادلة – من أجل الحقيقة"، والسيناتور أولغا إبييفانوفا، اليوم الاثنين، إلى مجلس الدوما الروسي، مسودة بشأن انسحاب روسيا من البروتوكول المتعلق... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:18+0000
2022-03-21T14:18+0000
2022-03-21T14:18+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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موسكو، 21 مارس - سبوتنيك. وجاء في المواد المقدمة إلى مجلس الدوما: "من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وضرورة اتباع سياسة حمائية، كرد على ضغوط العقوبات وكدفاع عن النفس، يقترح مشروع القانون الاتحادي هذا الانسحاب من البروتوكول المتعلق بانضمام روسيا الاتحادية إلى اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية المؤرخة 15 نيسان/أبريل 1994، الموقعة في مدينة جنيف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك الاعتراف ببطلان القانون الاتحادي الصادر في 21 تموز/يوليو 2012، بشأن التصديق على بروتوكول انضمام روسيا إلى اتفاق مراكش المتعلق بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان/أبريل 1994".وأضاف المشروع: "لقد كان الانضمام إلى المنظمة بسبب دوافع سياسية، ولم تكن هناك فائدة اقتصادية تذكر. في ظل ظروف اليوم ، يمكن أن توفر لنا هذه (المبادرة) تخفيضات في التعريفات، وتخفيضات في الأسعار، والقدرة على دعم الشركات المصنعة لدينا، والتي كانت مقيدة إلى حد كبير بشروط منظمة التجارة العالمية".ويأتي هذا مع تواصل العملية الروسية العسكرية الخاصة لحماية دونباس وفرض عقوبات غير مسبوقة من الدول الغربية على موسكو، مست كل قطاعات الاقتصاد الروسي، بما فيها والمالي، حيث جمدت الدول الغربية في هذا المجال نحو 300 مليار دولار من أرصدة المصرف المركزي الروسي، وتحضر نفسها الآن لفرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك على قطاع الطاقة الروسي، الشيء الذي حذرت روسيا من عواقبه المدمرة على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
نواب روس يقدمون إلى مجلس الدوما مشروعا بشأن انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية
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قدم نواب من "روسيا العادلة – من أجل الحقيقة"، والسيناتور أولغا إبييفانوفا، اليوم الاثنين، إلى مجلس الدوما الروسي، مسودة بشأن انسحاب روسيا من البروتوكول المتعلق بانضمام روسيا إلى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وهو متاح في قاعدة البيانات الإلكترونية لمجلس الدوما الروسي.
موسكو، 21 مارس - سبوتنيك. وجاء في المواد المقدمة إلى مجلس الدوما: "من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وضرورة اتباع سياسة حمائية، كرد على ضغوط العقوبات وكدفاع عن النفس، يقترح مشروع القانون الاتحادي هذا الانسحاب من البروتوكول المتعلق بانضمام روسيا الاتحادية إلى اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية المؤرخة 15 نيسان/أبريل 1994، الموقعة في مدينة جنيف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك الاعتراف ببطلان القانون الاتحادي الصادر في 21 تموز/يوليو 2012، بشأن التصديق على بروتوكول انضمام روسيا إلى اتفاق مراكش المتعلق بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان/أبريل 1994".
وأضاف المشروع: "لقد كان الانضمام إلى المنظمة بسبب دوافع سياسية، ولم تكن هناك فائدة اقتصادية تذكر. في ظل ظروف اليوم ، يمكن أن توفر لنا هذه (المبادرة) تخفيضات في التعريفات، وتخفيضات في الأسعار، والقدرة على دعم الشركات المصنعة لدينا، والتي كانت مقيدة إلى حد كبير بشروط منظمة التجارة العالمية".
ويأتي هذا مع تواصل العملية الروسية العسكرية الخاصة لحماية دونباس وفرض عقوبات غير مسبوقة من الدول الغربية على موسكو، مست كل قطاعات الاقتصاد الروسي، بما فيها والمالي، حيث جمدت الدول الغربية في هذا المجال نحو 300 مليار دولار من أرصدة المصرف المركزي الروسي، وتحضر نفسها الآن لفرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك على قطاع الطاقة الروسي، الشيء الذي حذرت روسيا من عواقبه المدمرة على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.