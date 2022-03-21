https://arabic.sputniknews.com/20220321/نيبينزيا-بعد-انتهاء-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستظهر-حقائق-قبيحة-عن-الغرب-1060151439.html

نيبينزيا: بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة عن الغرب

نيبينزيا: بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة عن الغرب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة أخرى عن الدول الغربية بالإضافة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T00:15+0000

2022-03-21T00:15+0000

2022-03-21T00:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في برنامج فيستي نديلي مع ديمتري كيسيليف على قناة "روسيا-1": "تدرك الدول الغربية بشكل جيد أن استمرار الأعمال العسكرية وضعف قدرة الجيش الأوكراني سيؤدي إلى ضعف مواقع السلطة في كييف. ويريدون الحفاظ على هذه المواقع بكل طرق".ووصف المحاولات لدحض ممارسة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا بحقيقة أن الأمم المتحدة لا تؤكدها، بالمضحكة، موضحا: "أنه أمر مضحك، لأن التطورات البيولوجية العسكرية.. هي سر مسبق. أي أن من يقوم بها لا يقدم تقارير لأحد بما في ذلك للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى".هذا وأعلن أنه لا يجب على الدول الغربية وأوكرانيا أن توجه اتهامات فارغة بالدعاية إلى موسكو. مضيفا أنه إذا لم توافق هذه الدول على حقائق التطورات الأوكرانية التي يقدمها الجانب الروسي، فعليهم تقديم تفنيد لهذه المعلومات.وشدد: "إذا كان يمكنكم دحض ما قدمناه لكم، فافعلوا ذلك. لكن لا تتهمونا بلا أساس بأننا نمارس الدعاية، لأننا قدمنا ​​لكم حقائق ملموسة".في وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إنه تم في أوكرانيا تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا، وتشرف عليها وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.وأضاف أن كل هذه المختبرات تلقت في 24 فبراير الماضي مهمة من وزارة الصحة الأوكرانية بتدمير كل المواد الخطيرة في المختبرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html

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أخبار روسيا اليوم