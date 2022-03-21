https://arabic.sputniknews.com/20220321/نيبينزيا-بعد-انتهاء-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستظهر-حقائق-قبيحة-عن-الغرب-1060151439.html
نيبينزيا: بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة عن الغرب
نيبينزيا: بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة عن الغرب
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة أخرى عن الدول الغربية بالإضافة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T00:15+0000
2022-03-21T00:15+0000
2022-03-21T00:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في برنامج فيستي نديلي مع ديمتري كيسيليف على قناة "روسيا-1": "تدرك الدول الغربية بشكل جيد أن استمرار الأعمال العسكرية وضعف قدرة الجيش الأوكراني سيؤدي إلى ضعف مواقع السلطة في كييف. ويريدون الحفاظ على هذه المواقع بكل طرق".ووصف المحاولات لدحض ممارسة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا بحقيقة أن الأمم المتحدة لا تؤكدها، بالمضحكة، موضحا: "أنه أمر مضحك، لأن التطورات البيولوجية العسكرية.. هي سر مسبق. أي أن من يقوم بها لا يقدم تقارير لأحد بما في ذلك للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى".هذا وأعلن أنه لا يجب على الدول الغربية وأوكرانيا أن توجه اتهامات فارغة بالدعاية إلى موسكو. مضيفا أنه إذا لم توافق هذه الدول على حقائق التطورات الأوكرانية التي يقدمها الجانب الروسي، فعليهم تقديم تفنيد لهذه المعلومات.وشدد: "إذا كان يمكنكم دحض ما قدمناه لكم، فافعلوا ذلك. لكن لا تتهمونا بلا أساس بأننا نمارس الدعاية، لأننا قدمنا لكم حقائق ملموسة".في وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إنه تم في أوكرانيا تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا، وتشرف عليها وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.وأضاف أن كل هذه المختبرات تلقت في 24 فبراير الماضي مهمة من وزارة الصحة الأوكرانية بتدمير كل المواد الخطيرة في المختبرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html
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أخبار روسيا اليوم
نيبينزيا: بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة عن الغرب
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة أخرى عن الدول الغربية بالإضافة إلى الأنشطة البيولوجية الأمريكية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في برنامج فيستي نديلي مع ديمتري كيسيليف على قناة "روسيا-1": "تدرك الدول الغربية بشكل جيد
أن استمرار الأعمال العسكرية وضعف قدرة الجيش الأوكراني سيؤدي إلى ضعف مواقع السلطة في كييف. ويريدون الحفاظ على هذه المواقع بكل طرق".
وأضاف، "ثانيا، يفهمون بشكل ممتاز أن عددا هائلا من الحقائق القبيحة التي لا تزال سرية حتى الآن، وهذا ليس فقط الأنشطة البيولوجية العسكرية، ولكن العديد من الحقائق الأخرى، ستصبح معروفة بعد تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
ووصف المحاولات لدحض ممارسة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا بحقيقة أن الأمم المتحدة لا تؤكدها، بالمضحكة، موضحا: "أنه أمر مضحك، لأن التطورات البيولوجية العسكرية.. هي سر مسبق. أي أن من يقوم بها لا يقدم تقارير لأحد بما في ذلك للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى".
هذا وأعلن أنه لا يجب على الدول الغربية وأوكرانيا أن توجه اتهامات فارغة بالدعاية إلى موسكو. مضيفا أنه إذا لم توافق هذه الدول على حقائق التطورات الأوكرانية التي يقدمها الجانب الروسي، فعليهم تقديم تفنيد لهذه المعلومات.
وشدد: "إذا كان يمكنكم دحض ما قدمناه لكم، فافعلوا ذلك. لكن لا تتهمونا بلا أساس
بأننا نمارس الدعاية، لأننا قدمنا لكم حقائق ملموسة".
في وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إنه تم في أوكرانيا تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا، وتشرف عليها وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
وأضاف أن كل هذه المختبرات تلقت في 24 فبراير الماضي مهمة من وزارة الصحة الأوكرانية بتدمير كل المواد الخطيرة في المختبرات.