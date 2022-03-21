https://arabic.sputniknews.com/20220321/هل-تنجح-الدعوة-الخليجية-لحوار-يمني-في-السعودية-بعد-أن-رفضها-أنصار-الله-1060281342.html

هل تنجح الدعوة الخليجية لحوار يمني في السعودية بعد أن رفضها "أنصار الله"

هل تنجح الدعوة الخليجية لحوار يمني في السعودية بعد أن رفضها "أنصار الله"

قوبلت دعوة مجلس التعاون الخليجي بعقد مشاورات يمنية - يمنية في العاصمة السعودية الرياض، بترحاب من الشرعية اليمنية وبعض القوى والأحزاب، في الوقت الذي ردت فيه... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T19:24+0000

2022-03-21T19:24+0000

2022-03-21T19:24+0000

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ما الفائدة من تلك الدعوة إذا لم يحضرها الطرف الرئيس في الحرب، "أنصار الله"، وتم تجاهل العديد من القوى السياسية في الجنوب، أم أن الهدف من تلك الدعوة هو وضع أنصار الله في موقف الرافض للسلام على الدوام، لأنهم يعلمون جيدا أن صنعاء لن تقبل بهذا الطرح؟بداية يقول، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، وفقا للمحاور التي قامت عليها الدعوة، أعتقد أنه من الضروري أن تتواجد كافة القوى اليمنية في الشمال والجنوب إذا ما أرادت الدعوة الخروج بنتائج تخدم العملية السياسية عامة وتضع أسسا لإنهاء الأزمة اليمنية.عقبات في الطريقوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، في اعتقادي أن الدعوة سوف تواجه عقبات ليس بغياب "أنصار الله" عن هذه الدعوة فحسب، ولكن يؤثر على نتائجها أيضا،غياب قوى أخرى خصوصا في الجنوب والتي رفض بعضها الدعوة على سبيل المثال المؤتمر الشعبي العام الجنوبي الذي يتزعمه وزير الداخلية السابق أحمد الميسري، وتم تهميش البعض الآخر مثل الحراك الجنوبي السلمي وغيره من القوى الجنوبية.وتابع السعدي، كل ذلك سيكون له تأثيره على نتائج الدعوة، و سيعيق حتما الوصول إلى مخرجات يمكن البناء عليها على مستوى الأزمة اليمنية بشكل عام.وأكمل: في كل الأحوال أنا اعتبر هذه الدعوة إيجابية من حيث انفتاحها على الأطراف التي تعرضت للتهميش والتجاوز في كل المحاولات والدعوات السابقة، فهذا بحد ذاته يعد مؤشرا إيجابيا قد يجعل من هذا اللقاء وهذه الدعوة إذا ما استمرت خطوة أولى في مضمار دعوة بقية القوى الجنوبية التي غيبت، وكذلك القوى الشمالية التي أقصتها مليشيات الحوثي وإشراكها في العملية السياسية للخروج بحلول توافقية تخرج اليمن من هذه الحرب التي بات الجميع فيها خاسر.الهروب إلى الأماممن جانبه يقول رئيس مركز "جهود" للدراسات في اليمن، الدكتور عبدالستار الشميري، في الحقيقة هذه الدعوة هي نوع من الهروب للأمام من الاستحقاقات الميدانية والعسكرية التي فرضها توازن الضعف بين الأطراف، لذا لا أجد جدوى إطلاقا من هذه الدعوة على المستوى العملي، ليس لأن الحوثيين رفضوها، لكن لا توجد فرص الآن في ظل تعنت أنصار الله في قبول أي خيار سياسي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تلك الدعوة هي محاولة لإقامة الحجة على الطرف المتعنت، ليس إلا، فكل المشاورات والمداولات التي تعقد الآن سواء بواسطة المبعوث الأممي في الأردن أو تلك الدعوة، وقبلها المبادرة الخليجية أو مبادرة سلطنة عمان، وغيرها من المقترحات والمشاورات السابقة.وتابع: في الحقيقة لم يكن كل ما سبق سوى نوع من ضياع الوقت في ظل أفق مسدود في الجانب السياسي، نظرا لعدم وجود جديد على الجانب العسكري الذي يمكن أن يمثل ضغوطا على طاولة الحوار.الحرب ممتدةوأشار الشميري إلى أن الرد من جانب الحوثيين بالتصعيد وضرب منشآت مدنية ونفطية بالسعودية، يدل ذلك على أن الحرب ممتدة وأن هناك سنوات كثيرة، لأن الحرب أصبحت لدى بعض الأطراف مجال استثمار، لأن الكثير من التحليلات تقول أن الورقة الحوثية ستحصل على المزيد من التنازلات من جانب الخليج ومن الأمريكان أيضا.من جهتها ردت جماعة "أنصار الله"، مجددا على المبادرة التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.وأضاف الشامي، عبر حسابه على تويتر، "يهرسون الأموال للكلاب الضالة والمشردة لتلعقها وتتحمل عار الجرائم نيابة عنهم. هذا ما تنطوي عليه هذه الدعوات".من جهته، قال عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري، إن "السلام هدف مقدس بالنسبة لنا ولو رأينا سلاماً عادلاً لحبونا إليه حبوا"، مضيفا: "كلما حاولنا أن نفتح ثغرة للسلام تقابل بالمراوغة وذر الرماد في العيون والضحك على الذقون".وكان عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، محمد علي الحوثي، قال أمس الجمعة "تُعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف ولا تُعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".وأضاف أن "الحل قريب جدا - وقد أعلنا مقدماته مرارا - [في إشارة إلى معالجة الملف الإنساني] لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان [دول التحالف العربي] الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه للسلام".واتهم الحوثي في تغريدة أخرى، التحالف بمنع دخول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة "أنصار الله" والتسبب في أزمة وقود. وقال "لدول العدوان قليل من الحياء، قبل أن تنهوا الحرب أنهوا أزمة المشتقات التي تمعنوا في إيذاء الشعب اليمني بمنعها وهي بأمواله لا منة لكم فيها".والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 آذار/ مارس إلى 7 نيسان/ أبريل المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن: "المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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