https://arabic.sputniknews.com/20220321/وزيرة-الخارجية-الألمانية-الاتحاد-الأوروبي-بصدد-دعم-أوكرانيا-بمليار-يورو-لشراء-أسلحة-1060256045.html
وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي بصدد دعم أوكرانيا بمليار يورو لشراء أسلحة
وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي بصدد دعم أوكرانيا بمليار يورو لشراء أسلحة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص نحو مليار يورو، كمساعدات إضافية لأوكرانيا لتتمكن من شراء أسلحة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:55+0000
2022-03-21T12:55+0000
2022-03-21T12:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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لبرلين - سبوتنيك. وذكرت بيربوك، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: "فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة، نرى أن هناك حاجة لدعم إضافي، لذلك سنتخذ قرارًا سياسيًا اليوم بأن نزيد الدعم من الجانب الأوروبي بمليار إضافي حتى تتمكن أوكرانيا من شراء الأسلحة بنفسها".ويجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث عدد من الملفات على رأسها التطورات في أوكرانيا، وأيضا الوضع في مالي.وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، أمس الأحد، تخصيص 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات إنسانية عاجلة بسبب الأوضاع التي تعاني منها كييف.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أول أمس، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، استمرار التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها إنسانيا واقتصاديا وأمنيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي بصدد دعم أوكرانيا بمليار يورو لشراء أسلحة
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص نحو مليار يورو، كمساعدات إضافية لأوكرانيا لتتمكن من شراء أسلحة.
لبرلين - سبوتنيك
. وذكرت بيربوك، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: "فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة، نرى أن هناك حاجة لدعم إضافي، لذلك سنتخذ قرارًا سياسيًا اليوم بأن نزيد الدعم من الجانب الأوروبي بمليار إضافي حتى تتمكن أوكرانيا من شراء الأسلحة بنفسها".
وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها
ستعمل، على ضمان الإسراع في تنفيذ صفقات شراء الأسلحة إذا ما لجأت أوكرانيا للشركات المصنعة الألمانية.
ويجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث عدد من الملفات على رأسها التطورات في أوكرانيا، وأيضا الوضع في مالي.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، أمس الأحد، تخصيص 15.5 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، فيما خصصت أيضا 22 مليون دولار آخرين كمساعدات إنسانية عاجلة بسبب الأوضاع التي تعاني منها كييف.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أول أمس، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، استمرار التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها إنسانيا واقتصاديا وأمنيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.