https://arabic.sputniknews.com/20220321/وزير-الطاقة-السعودي-يتوجه-إلى-الكويت-بعد-هجمات-صاروخية-طالت-منشآت-نفطية-1060252276.html

وزير الطاقة السعودي يتوجه إلى الكويت بعد هجمات صاروخية طالت منشآت نفطية

وزير الطاقة السعودي يتوجه إلى الكويت بعد هجمات صاروخية طالت منشآت نفطية

استقبل ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي يجري زيارة رسمية إلى الكويت. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

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أخبار الكويت اليوم

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وذكرت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء الكويتية الرسمية أن كلا من وزير النفط الكويتي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حضرا الاجتماع.يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المملكة إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن بيان من وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن استهداف مواقع إنتاج النفط والغاز في المملكة، سيؤثر "على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".وقفزت أسعار النفط ما يزيد على ثلاثة دولارات اليوم الاثنين مع تجاوز سعر مزيج برنت 111 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي، بينما تسبب هجوم على منشآت نفطية سعودية أمس الأحد في توترات.وقال جيفري هالي، كبير محللي أواندا في مذكرة إن "هجوم الحوثيين على محطة طاقة سعودية والتحذيرات من حدوث نقص في إنتاج أوبك وحظر نفطي محتمل من الاتحاد الأوروبي على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في آسيا" وفقا لـ"رويترز".وأضاف: "حتى لو انتهت حرب أوكرانيا غدا سيواجه العالم عجزا هيكليا في الطاقة بسبب العقوبات على روسيا".وتسببت هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية أمس الأحد في انخفاض مؤقت في الإنتاج في مشروع مشترك لمصفاة أرامكو السعودية في ينبع مما أثار قلقا في سوق منتجات النفط المتوترة حيث تعد روسيا موردا رئيسيا كما أن المخزونات العالمية في أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام.وارتفعت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الهجوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/السعودية-تخلي-مسؤوليتها-من-أي-نقص-في-إمدادات-النفط-للأسواق-العالمية-بعد-هجمات-صاروخية-1060250724.html

https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-ضمنها-حظر-إمدادات-النفط-1060152796.html

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