https://arabic.sputniknews.com/20220321/وكالة-مسلحون-يقتلون-ما-لا-يقل-عن-11-جنديا-حكوميا-في-بوركينا-فاسو-1060152286.html
وكالة: مسلحون يقتلون ما لا يقل عن 11 جنديا حكوميا في بوركينا فاسو
وكالة: مسلحون يقتلون ما لا يقل عن 11 جنديا حكوميا في بوركينا فاسو
قالت أربعة مصادر بالجيش في بوركينا فاسو، إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 11 جنديا وأصابوا ثمانية آخرين في منطقة إيست يوم الأحد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T04:26+0000
2022-03-21T04:26+0000
2022-03-21T04:26+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057047994_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a6a0a6b787920c375c6af731d78cb66.jpg
وتشهد منطقة إيست حالة من انعدام الأمن بشكل متزايد مع سعي جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا)، للسيطرة على مناطق كان السلام يسودها في منطقة الساحل الأوسط بغرب إفريقيا.ولم تكشف المصادر عن تفاصيل أخرى بشأن أحدث هجوم ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة، وفقا لرويترز.وسيطر المجلس العسكري الحاكم على السلطة في انقلاب وقع في يناير/كانون الثاني ضد الرئيس روش كابوري منحيا باللوم عليه في التقاعس عن احتواء العنف المتصاعد من قبل الإسلاميين المتشددين والذي أودى بحياة الآلاف وأجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم في منطقة الساحل.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مصرع-2-على-الأقل-إثر-انفجار-لغم-أرضي-في-بوركينا-فاسو-1059863608.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057047994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_485d7d4438fd5d1ca48b3db02e86c07b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
وكالة: مسلحون يقتلون ما لا يقل عن 11 جنديا حكوميا في بوركينا فاسو
تابعنا عبر
قالت أربعة مصادر بالجيش في بوركينا فاسو، إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 11 جنديا وأصابوا ثمانية آخرين في منطقة إيست يوم الأحد.
وتشهد منطقة إيست حالة من انعدام الأمن بشكل متزايد مع سعي جماعات متشددة
لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا)، للسيطرة على مناطق كان السلام يسودها في منطقة الساحل الأوسط بغرب إفريقيا.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل أخرى بشأن أحدث هجوم
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة، وفقا لرويترز.
وسيطر المجلس العسكري الحاكم على السلطة في انقلاب وقع في يناير/كانون الثاني ضد الرئيس روش كابوري منحيا باللوم عليه في التقاعس عن احتواء العنف المتصاعد من قبل الإسلاميين المتشددين والذي أودى بحياة الآلاف وأجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم في منطقة الساحل.