https://arabic.sputniknews.com/20220321/يريفان-خسائر-الجانب-الأرميني-جراء-الحرب-في-قره-باغ-عام-2020-بلغت-3822-شخصا-1060256689.html
يريفان: خسائر الجانب الأرميني جراء الحرب في قره باغ عام 2020 بلغت 3822 شخصا
يريفان: خسائر الجانب الأرميني جراء الحرب في قره باغ عام 2020 بلغت 3822 شخصا
أفادت لجنة التحقيقات الأرمينية، اليوم الاثنين، بأن حجم الخسائر التي تكبدها الجانب الأرميني نتيجة لتصعيد الصراع في قره باغ في خريف عام 2020 بلغ 3822 شخصا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
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يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان لجنة التحقيقات الأمنية على موقعها الرسمي: "نتيجة للحرب العدوانية التي شنتها أذربيجان، بلغ إجمالي عدد القتلى من العسكريين والمدنيين في جمهورية أرتساخ (الاسم الذاتي لقره باغ) وجمهورية أرمينيا 3822 شخصاً. ووفقا للوضع القائم يوم 21 آذار/ مارس عام 2022، يعتبر 187 عسكريا و21 مدنيا من المفقودين".وتجدر الإشارة إلى أنه في كانون الثاني/يناير عام 2022، تم الإعلان بأن عدد هذه الخسائر بلغ 3809 أشخاص.ويشار أيضا إلى أنه وفقا لآخر البيانات، قامت باكو بتسليم أكثر من 150 شخصاً إلى يريفان -عسكريين ومدنيين- كانوا محتجزين من قبل أذربيجان.في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2020، استؤنفت العمليات العسكرية في قره باغ، والتي جاءت استمرارًا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، إلا أن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 أصبح هو فقط ناجحًا. ووافقت أذربيجان وأرمينيا بوساطة موسكو على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/أرمينيا-تؤكد-استخدام-أذربيجان-مدفعية-وطائرات-المسيرة-خلال-عملية-قصف-عند-الحدود-1055250767.html
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العالم, أرمينيا, قره باغ
يريفان: خسائر الجانب الأرميني جراء الحرب في قره باغ عام 2020 بلغت 3822 شخصا
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أفادت لجنة التحقيقات الأرمينية، اليوم الاثنين، بأن حجم الخسائر التي تكبدها الجانب الأرميني نتيجة لتصعيد الصراع في قره باغ في خريف عام 2020 بلغ 3822 شخصا.
يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان لجنة التحقيقات الأمنية على موقعها الرسمي: "نتيجة للحرب العدوانية التي شنتها أذربيجان، بلغ إجمالي عدد القتلى من العسكريين والمدنيين في جمهورية أرتساخ (الاسم الذاتي لقره باغ) وجمهورية أرمينيا 3822 شخصاً. ووفقا للوضع القائم يوم 21 آذار/ مارس عام 2022، يعتبر 187 عسكريا و21 مدنيا من المفقودين".
وتجدر الإشارة إلى أنه في كانون الثاني/يناير عام 2022، تم الإعلان بأن عدد هذه الخسائر بلغ 3809 أشخاص.
ويشار أيضا إلى أنه وفقا لآخر البيانات، قامت باكو بتسليم أكثر من 150 شخصاً إلى يريفان -عسكريين ومدنيين- كانوا محتجزين من قبل أذربيجان.
في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2020، استؤنفت العمليات العسكرية في قره باغ، والتي جاءت استمرارًا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. قام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، إلا أن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 أصبح هو فقط ناجحًا. ووافقت أذربيجان وأرمينيا بوساطة موسكو على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.