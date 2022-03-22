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https://arabic.sputniknews.com/20220322/آبل-تعلن-حل-مشكلة-انقطاع-عالمية-في-العديد-من-خدماتها-1060297006.html
‏"آبل" تعلن حل مشكلة انقطاع عالمية في العديد من خدماتها
‏"آبل" تعلن حل مشكلة انقطاع عالمية في العديد من خدماتها
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية استعادة العديد من خدماتها نتيجة انقطاع تعرضت له، مساء أمس الاثنين، ‏وشكا منه العديد من مستخدميها حول العالم.‏ 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T10:29+0000
2022-03-22T10:29+0000
شركة آبل
مجتمع
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وتضمنت الخدمات التي تعرضت لانقطاع خدمة الرسائل "آي ميساج"، وخدمة البريد الإلكتروني "آي كلاود ميل"، و"آي كلاود كي تشين"، فضلا عن متجر التطبيقات "آب ستور" ومتجر الموسيقى "آبل ميوزيك"، وفقا لموقع "ذا فيرج".ولم ترد شركة "آبل" على طلب للتعليق على ما حدث وأسفر عن ذلك الانقطاع في هذه الخدمات.كما كشف، مارك غورمان، من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عبر حسابه على "تويتر"، أنه بالتزامن مع تعطل خدمات "آبل" أمس، تعطلت كذلك أنظمة "آبل" الخاصة بالشركات والتجزئة.ومع تعطل أنظمة "آبل" الخاصة بالشركات والتجزئة، قام بعض موظفي متجر "آبل" إلى القيام بأعملهم على الورق، وفقا لصورة متداولة لهم على موقع "تويتر".
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شركة آبل, مجتمع

‏"آبل" تعلن حل مشكلة انقطاع عالمية في العديد من خدماتها

10:29 GMT 22.03.2022
© REUTERS / REGIS DUVIGNAUشعار شركة "أبل" الأمريكية
شعار شركة أبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
شعار شركة "أبل" الأمريكية
© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية استعادة العديد من خدماتها نتيجة انقطاع تعرضت له، مساء أمس الاثنين، ‏وشكا منه العديد من مستخدميها حول العالم.‏
وتضمنت الخدمات التي تعرضت لانقطاع خدمة الرسائل "آي ميساج"، وخدمة البريد الإلكتروني "آي كلاود ميل"، و"آي كلاود كي تشين"، فضلا عن متجر التطبيقات "آب ستور" ومتجر الموسيقى "آبل ميوزيك"، وفقا لموقع "ذا فيرج".
ولم ترد شركة "آبل" على طلب للتعليق على ما حدث وأسفر عن ذلك الانقطاع في هذه الخدمات.
كما كشف، مارك غورمان، من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عبر حسابه على "تويتر"، أنه بالتزامن مع تعطل خدمات "آبل" أمس، تعطلت كذلك أنظمة "آبل" الخاصة بالشركات والتجزئة.
ومع تعطل أنظمة "آبل" الخاصة بالشركات والتجزئة، قام بعض موظفي متجر "آبل" إلى القيام بأعملهم على الورق، وفقا لصورة متداولة لهم على موقع "تويتر".
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