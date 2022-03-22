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https://arabic.sputniknews.com/20220322/أتلتيكو-مدريد-مهتم-بالتعاقد-مع-ديبالا-1060286719.html
أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ديبالا
أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ديبالا
أكدت تقارير صحفية إسبانية، يوم الاثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T00:43+0000
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أتلتيكو مدريد
ديبالا
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الروخي بلانكوس مهتم بالتعاقد مع ديبالا ليكون بديلا لسواريز الذي ينتهي عقده في الصيف.وينتهي تعاقد ديبالا أيضا مع نادي السيدة العجوز في الصيف، وتهتم أندية توتنهام وبرشلونة بالتعاقد معه أيضا.ويعد ديبالا صفقة جيدة إذ لن يكلف خزينة أي نادٍ سوى راتبه، حيث سينتقل في صفقة انتقال حر.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/كريم-بنزيما-يتصدر-ترتيب-هدافي-الليغا-الإسباني-بـ-22-هدفا-1060283279.html
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أتلتيكو مدريد, ديبالا

أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ديبالا

00:43 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 00:54 GMT 22.03.2022)
© REUTERS / MASSIMO PINCAكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في يوفنتوس
كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / MASSIMO PINCA
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، يوم الاثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الروخي بلانكوس مهتم بالتعاقد مع ديبالا ليكون بديلا لسواريز الذي ينتهي عقده في الصيف.
وينتهي تعاقد ديبالا أيضا مع نادي السيدة العجوز في الصيف، وتهتم أندية توتنهام وبرشلونة بالتعاقد معه أيضا.
كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
كريم بنزيما يتصدر ترتيب هدافي "الليغا" الإسباني بـ 22 هدفا
أمس, 20:27 GMT
ويعد ديبالا صفقة جيدة إذ لن يكلف خزينة أي نادٍ سوى راتبه، حيث سينتقل في صفقة انتقال حر.
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