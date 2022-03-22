https://arabic.sputniknews.com/20220322/أتلتيكو-مدريد-مهتم-بالتعاقد-مع-ديبالا-1060286719.html
أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ديبالا
أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ديبالا
أكدت تقارير صحفية إسبانية، يوم الاثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T00:43+0000
2022-03-22T00:43+0000
2022-03-22T00:54+0000
أتلتيكو مدريد
ديبالا
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الروخي بلانكوس مهتم بالتعاقد مع ديبالا ليكون بديلا لسواريز الذي ينتهي عقده في الصيف.وينتهي تعاقد ديبالا أيضا مع نادي السيدة العجوز في الصيف، وتهتم أندية توتنهام وبرشلونة بالتعاقد معه أيضا.ويعد ديبالا صفقة جيدة إذ لن يكلف خزينة أي نادٍ سوى راتبه، حيث سينتقل في صفقة انتقال حر.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/كريم-بنزيما-يتصدر-ترتيب-هدافي-الليغا-الإسباني-بـ-22-هدفا-1060283279.html
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أتلتيكو مدريد, ديبالا
أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع ديبالا
00:43 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 00:54 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
أكدت تقارير صحفية إسبانية، يوم الاثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الروخي بلانكوس مهتم بالتعاقد مع ديبال
ا ليكون بديلا لسواريز الذي ينتهي عقده في الصيف.
وينتهي تعاقد ديبالا أيضا مع نادي السيدة العجوز في الصيف، وتهتم أندية توتنهام وبرشلونة بالتعاقد معه أيضا.
ويعد ديبالا صفقة جيدة إذ لن يكلف خزينة أي نادٍ سوى راتبه، حيث سينتقل في صفقة انتقال حر.