https://arabic.sputniknews.com/20220322/أحدها-نتناوله-يوميا-3-مشروبات-تقلل-من-الكوليسترول-وتحسن-صحة-القلب-1060291511.html

أحدها نتناوله يوميا... 3 مشروبات تقلل من الكوليسترول وتحسن صحة القلب

أحدها نتناوله يوميا... 3 مشروبات تقلل من الكوليسترول وتحسن صحة القلب

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بهذه الحالة، فإن ما تشربه يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول لديك ويحسن صحة... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T08:11+0000

2022-03-22T08:11+0000

2022-03-22T08:12+0000

الصحة

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استعرض الخبراء 3 عادات شرب مؤثرة لخفض مستويات الكوليسترول لاسيما إن كانت هذه الحالة تسري في عائلتك، بحسب eatthis.1.الشاي الأسود والأخضر والأولونغالشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم بجانب الماء. وسواء كان الأخضر (غير المخمر)، والأسود (المخمر بالكامل)، والأولونغ (شبه المخمر)، فإنه يساعد على خفض الكوليسترول ويوفر فوائد أخرى لصحة القلب.والفوائد التي يوفرها الشاي للقلب ترجع إلى وجود مركبات الفلافونويد الوفيرة بما في ذلك مركبات الفلافانولات 3-ols، وهي مركبات نباتية يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة الأوعية الدمويةقيمت دراسة نُشرت في Advances in Nutrition نتائج 37 دراسة منشورة سابقا، وأفادت أن المشاركين في الدراسة الذين شربوا 2-3 أكواب (16 أونصة) من الشاي يوميا قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 8-12 في المئة، مقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا الشاي.2.عصير الرمانيرجع اللون القرمزي النابض بالحياة للرمان إلى أصباغ البوليفينول الموجودة في الفاكهة.بالإضافة إلى البوليفينول، فإن الرمان غني بالفلافونيدات والقشور والترايتيربين. العديد من هذه المركبات هي مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).هناك العديد من الدراسات المنشورة التي تظهر كيف يعمل عصير الرمان بنسبة 100% على تحسين صحة القلب. يمكن أن يساعد عصير الرمان في تقليل الكوليسترول المؤكسد لإبطاء نمو تراكم البلاك في الشرايين.3. حليب الشوفانأثبتت الأبحاث التي استمرت لعقود أن الشوفان فعال في خفض الكوليسترول. الشوفان غني بنوع فريد من الألياف القابلة للذوبان - بيتا جلوكان - الذي يساعد على احتجاز الكوليسترول ويساعد على إفرازه من الجسم.حليب الشوفان هو مصدر مركز للبيتا جلوكان ويعتقد أنه مسؤول عن خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.تظهر العديد من الدراسات أنه عندما يشرب الأشخاص حليب الشوفان، مقارنةً بالمشروبات النباتية الأخرى، يمكن أن تنخفض مستويات الكوليسترول بنحو 6 في المئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/أمر-مدهش-هذا-ما-تفعله-3-أكواب-من-الشاي-يوميا-بالجسم-1054739281.html

https://arabic.sputniknews.com/20210830/دراسة-عصير-الرمان-له-تأثير-سحري-على-الإنسان-مرتبط-بالضغط-والقلب-1049990165.html

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الصحة