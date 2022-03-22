https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-سنعلن-عن-تحرك-مشترك-مع-أوروبا-لتقليل-الاعتماد-على-الغاز-الروسي-1060321160.html

أمريكا: سنعلن عن تحرك مشترك مع أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

أمريكا: سنعلن عن تحرك مشترك مع أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سينضم إلى شركاء وحلفاء واشنطن في فرض عقوبات إضافية على روسيا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T18:40+0000

2022-03-22T18:40+0000

2022-03-22T18:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف خلال إفادة صحفية أن بايدن سيعلن عن تحرك مشترك لتقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي، مشيرا إلى أن بايدن كان واضحا بشأن حظر استيراد النفط والغاز الروسي لكنه أقر بأن بعض الحلفاء الأوروبيين لن يستطيعوا ذلك.وتابع سوليفان: "بايدن سينضم إلى شركائنا في فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد العقوبات الحالية لقمع التهرب ولضمان تطبيق صارم، كما سيعلن عن عمل مشترك لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي".وأضاف سوليفان أنه فيما يتعلق بعضوية روسيا في المنظمات الدولية، تعتقد الولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يكون هناك "عمل كالمعتاد" مع روسيا في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، لكن الأمر متروك لهذه المنظمات.وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سينسق بشأن المرحلة التالية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال رحلته المقبلة إلى أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/هولندا-تحث-تركيا-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-بسبب-عمليتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1060318979.html

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