https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-مبادرة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-خطوة-عملية-باتجاه-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1060304867.html
أمريكا: مبادرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أمريكا: مبادرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية". 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:03+0000
2022-03-22T13:03+0000
2022-03-22T13:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "المبادرة أهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها".وشارك السفير الأمريكي عبر حسابه، بيان البعثة الأممية أمس الإثنين، الخاص بتطورات المبادرة، والتي قالت فيه إن "المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تنتظر لجنة وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية".ونوهت بأنها ستعقد اليوم الثلاثاء "جلسة تشاورية" مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة بتونس، مشيرة إلى ترحيب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسميًا بالمبادرة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد، "غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
أمريكا: مبادرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
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أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية".
وقال نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "المبادرة أهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها".
وشارك السفير الأمريكي عبر حسابه، بيان البعثة الأممية أمس الإثنين، الخاص بتطورات المبادرة، والتي قالت فيه إن "المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تنتظر لجنة وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية".
ونوهت بأنها ستعقد اليوم الثلاثاء "جلسة تشاورية"
مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة بتونس، مشيرة إلى ترحيب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسميًا بالمبادرة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد، "غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.