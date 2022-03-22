https://arabic.sputniknews.com/20220322/أنصار-الله-تتعهد-بتصعيد-العمليات-العسكرية-في-السعودية-والإمارات-قرار-زيادة-إنتاج-النفط-في-يدنا-1060294012.html

"أنصار الله" تتعهد بتصعيد العمليات العسكرية في السعودية والإمارات: قرار زيادة إنتاج النفط في يدنا

"أنصار الله" تتعهد بتصعيد العمليات العسكرية في السعودية والإمارات: قرار زيادة إنتاج النفط في يدنا

تعهدت جماعة "أنصار الله"، في اليمن، باستمرار وتصعيد العمليات العسكرية في السعودية والإمارات، مؤكدا أنه "عندما يصبح النظامان السعودي والإماراتي في خطر، يصبح وقف... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T09:17+0000

2022-03-22T09:17+0000

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وقال البخيتي، في حديثٍ مع قناة "الميادين"، إن "هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها وصف عملياتنا باسم عملية كسر الحصار"، مضيفا أن "التحالف السعودي يعرف أن منع دخول المشتقات النفطية يعد منعاً للحياة في اليمن".وتابع: "نحن جادون في تصعيدنا العمليات ضد منشآتهم النفطية"، مؤكداً امتلاك اليمن "مخزوناً كبيراً من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".وأكد القيادي في "أنصار الله" أن "قيادات، مثل محمد بن سلمان، لا تفكر وفق المنطق الأخلاقي"، مشيراً إلى وجود "قرار إماراتي سابق للخروج من الورطة في الحرب على اليمن".وقال إن "القيادتين السعودية والإماراتية تعرفان ماذا نقصد بالأهداف الحساسة والبعيدة"، لافتا إلى أنه "ليس لدينا مصلحة في الإفصاح عن بنك أهدافنا الحساسة".وشدد البخيتي على أن بلاده تمتلك "الإرادة والقدرة على التصعيد وستكون الضربات موجعة للسعودية"، مؤكدا أن التصعيد "سيكون له وقع كبير على السعودية وإسرائيل".وأضاف أن "زيادة ضرباتنا ستضاعف أزمة النفط العالميّة"، متوقعا رضوخ السعودية للمطالب الأمريكية بشأن زيادة إنتاج النفط.وأكد البخيتي أن "قرار زيادة إنتاج النفط في السعودية والإمارات لم يعد في أيدي أمريكا والسعودية والإمارات فقط، بل أصبح في يد اليمن أيضاً"، مشيرا إلى أن الإمارات "لا تزال في دائرة الاستهداف".وأعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيّرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة بالمملكة.وتوعد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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