https://arabic.sputniknews.com/20220322/أنغام-تغادر-المسرح-غاضبة-بسبب-موقف-لم-يسبق-أن-واجهته-خلال-مشوارها-الفني-فيديو-1060316204.html
أنغام تغادر المسرح غاضبة بسبب موقف لم يسبق أن واجهته خلال مشوارها الفني... فيديو
أنغام تغادر المسرح غاضبة بسبب موقف لم يسبق أن واجهته خلال مشوارها الفني... فيديو
تعرضت المطربة المصرية أنغام لموقف لم يسبق أن واجهته خلال مشوارها الفني، جعلها تغادر المسرح غاضبة، أثناء أحيائها حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:38+0000
2022-03-22T16:38+0000
2022-03-22T16:38+0000
أخبار الفنانين في مصر
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104155/44/1041554434_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_794b9aff9f24f0bfdfdba5fdc0544c0e.jpg
وتداول نشطاء مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو، حيث بدأ عدد من الجمهور الذي يحضر الحفل في الدور الثاني من المسرح، بالتحدث والتشويش على أنغام.وفي الفيديو يظهر أن الجمهور يشتكي من أن الصوت لا يصلهم، ما جعل أنغام تتوقف عن الغناء بعدما زاد صياح الحاضرين.وتوقفت أنغام عن الغناء، قائلة: "من فضلكم عايزة واحد بس يتكلم، وأنا مش شايفة مشكلة في الصوت"، في محاولة منها لتهدئتهم، إلا أنهم لم يتوقفوا.ثم استأذنت لكي تخرج من المسرح حتى يتم حل المشكلة.وغادرت أنغام المسرح غاضبة، في حدث لم يسبق أن واجهت المطربة المصرية شبيها له خلال مشوارها الفني.وبعد نصف ساعة تقريبا من توقف الحفل، قام خلالها مهندسو الصوت بضبط الصوت وعمل اختبار له، عادت أنغام إلى المسرح، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، ودوت الهتافات في أرجاء المسرح "بنحبك يا أنغام"، لتحييهم وتستكمل حفلها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104155/44/1041554434_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_dbc31dbfec254a56f3b4fd8ead694e1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مجتمع
أنغام تغادر المسرح غاضبة بسبب موقف لم يسبق أن واجهته خلال مشوارها الفني... فيديو
تابعنا عبر
تعرضت المطربة المصرية أنغام لموقف لم يسبق أن واجهته خلال مشوارها الفني، جعلها تغادر المسرح غاضبة، أثناء أحيائها حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل في مصر
مقطع فيديو، حيث بدأ عدد من الجمهور الذي يحضر الحفل في الدور الثاني من المسرح، بالتحدث والتشويش على أنغام.
وفي الفيديو يظهر أن الجمهور يشتكي من أن الصوت لا يصلهم، ما جعل أنغام تتوقف عن الغناء بعدما زاد صياح الحاضرين.
وتوقفت أنغام عن الغناء، قائلة: "من فضلكم عايزة واحد بس يتكلم، وأنا مش شايفة مشكلة في الصوت"، في محاولة منها لتهدئتهم، إلا أنهم لم يتوقفوا.
ثم استأذنت لكي تخرج من المسرح حتى يتم حل المشكلة.
وغادرت أنغام
المسرح غاضبة، في حدث لم يسبق أن واجهت المطربة المصرية شبيها له خلال مشوارها الفني.
وبعد نصف ساعة تقريبا من توقف الحفل، قام خلالها مهندسو الصوت بضبط الصوت وعمل اختبار له، عادت أنغام إلى المسرح، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، ودوت الهتافات في أرجاء المسرح "بنحبك يا أنغام"، لتحييهم وتستكمل حفلها.