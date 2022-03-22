https://arabic.sputniknews.com/20220322/إخبار-أمام-القضاء-اللبناني-من-محامين-لمعرفة-مصير-أموال-الرئيس-صدام-حسين-1060305397.html

إخبار أمام القضاء اللبناني من محامين لمعرفة مصير أموال "الرئيس صدام حسين"

إخبار أمام القضاء اللبناني من محامين لمعرفة مصير أموال "الرئيس صدام حسين"

تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في لبنان، اليوم الثلاثاء، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وذلك ضد كل من يظهره التحقيق... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T13:14+0000

2022-03-22T13:14+0000

2022-03-22T13:14+0000

لبنان

العالم العربي

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تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" في لبنان، اليوم الثلاثاء 22 آذار/مارس، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وذلك ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية وذلك على خلفية ما يعرف بأموال "الرئيس صدام حسين".وأشارت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" من خلال عرض الوقائع داخل الإخبار، إلى أنه "بعد غزو الكويت من قبل العراق إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين في العام 1990، وصدور قرارات دولية حاصرت العراق على جميع المستويات ومنها القطاع المصرفي، عمد نظام الحكم في دولة العراق حينها إلى تهريب ثرواته بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد من خلال فتح حسابات مصرفية بأسماء محازبين ومواليين للرئيس صدام حسين".وأضافت: "جزء كبير من هذه الحسابات فتحت في المصارف اللبنانية وقد قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميدها ومنع تحريكها وأبلغت النيابة العامة المالية بهذا الإجراء لأخذ العلم دون أن تجري أي تحقيقات". وتوقعت المجموعة أن "تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف".يذكر أن نتيجة الإخباريات التي تقدمت فيها المجموعة والتي تضم عددا من المحامين أصدر القضاء اللبناني، يوم الأربعاء الماضي 16 مارس/ آذار الجاري، حكما بإغلاق فروع مصرف "فرنسبنك"، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله وإغلاقه بالشمع الأحمر بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين، وشمل القرار الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.وصدر اليوم قرارا مماثلا من رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي، باسم نصر، قضى بالحجز التنفيذي على "بنك لبنان والمهجر" بفروعه الأربعة في طرابلس، ووضع محضر الحجز التنفيذي في وقت واحد على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة للمصرف دون تلك التي تعود للمودعين.وأعطى القاضي نصر إشارة بـ"إخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تسيير أمور المودعين، وتعبئة الصراف الآلي، وفي حال وجود خزنة واحدة إخراج مبلغ من المال ليتم استخدامها لتعبئة الصرافات الآلية ولتسيير أمور المودعين وذلك في فروعه الكائنة في طرابلس".وكان قد أصدر القضاء اللبناني قرارا أيضا، يوم الاثنين الماضي الموافق 14 مارس يقضي بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم 5 من المصارف اللبنانية و35 من مجالس وأعضاء إدارتها في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.الأمر الذي دفع جمعية المصارف في لبنان، يوم الجمعة الماضي 18 مارس، إلى إعلان الإضراب "التحذيري" في 21 و22 مارس الجاري، كخطوة أولى "للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة".

https://arabic.sputniknews.com/20220321/حاكم-مصرف-لبنان-ينفي-اتهامات-بالإثراء-غير-المشروع-1060251202.html

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