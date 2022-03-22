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إسرائيل تجري مناورة عسكرية داخلية ونشاط جوي مكثف في عموم البلاد
إسرائيل تجري مناورة عسكرية داخلية ونشاط جوي مكثف في عموم البلاد
أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيجري مناورة عسكرية داخلية في عموم البلاد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:27+0000
2022-03-22T17:27+0000
إسرائيل
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نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أفاد من خلالها بأن قواته العسكرية ستجري، مساء اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وسيشعر المواطنون بحركة نشطة لقوات الأمن.ويفترض أن ينتهي التدريب العسكري، صباح غد الأربعاء، وبأنه سيكون هناك حركة نشطة للجيش الإسرائيلي، خاصة الجوية منها، وتحديدا في المنطقة الشمالية من البلاد.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورات العسكرية أو التدريبات يعود الهدف منها إلى محاولة الحفاظ على اليقظة واللياقة العسكرية لقوات وضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه المناورات قد تم التخطيط لها مسبقا باعتبارها جزء من برنامج التدريب لعام 2022.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

إسرائيل تجري مناورة عسكرية داخلية ونشاط جوي مكثف في عموم البلاد

17:27 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Str/HO
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أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيجري مناورة عسكرية داخلية في عموم البلاد.
نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أفاد من خلالها بأن قواته العسكرية ستجري، مساء اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وسيشعر المواطنون بحركة نشطة لقوات الأمن.
ويفترض أن ينتهي التدريب العسكري، صباح غد الأربعاء، وبأنه سيكون هناك حركة نشطة للجيش الإسرائيلي، خاصة الجوية منها، وتحديدا في المنطقة الشمالية من البلاد.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورات العسكرية أو التدريبات يعود الهدف منها إلى محاولة الحفاظ على اليقظة واللياقة العسكرية لقوات وضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه المناورات قد تم التخطيط لها مسبقا باعتبارها جزء من برنامج التدريب لعام 2022.
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