إسرائيل تنتهي من تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من بولندا
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة فولنوفاخا بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، إقليم دونباس 21 مارس 2022
© Sputnik . Maksim Blinov/
انتهت الحكومة الإسرائيلية من تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.
وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية انتهت من مراسم تدشين المستشفى الميداني الإسرائيلي في مدينة موستيسكا الواقعة غربي أوكرانيا.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن بلادها أول دولة ترسل مستشفى ميداني إلى أوكرانيا لعلاج ضحايا الحرب هناك، وإسرائيل ترفع دوما شعار "حيثما تكون المعاناة ستجد يد إسرائيل ممدودة للمحتاجين"، على حد وصف الصفحة الرسمية للخارجية.
انتهيت مراسم تدشين المستشفى الميداني الإسرائيلي في مدينة موستيسكا الواقعة غربي #أوكرانيا، وتعتبر إسرائيل🇮🇱 أول دولة ترسل مستشفى ميدانيا إلى أوكرانيا🇺🇦 لعلاج ضحايا الحرب هناك. ونرفع دوما شعار "حيثما تكون المعاناة ستجد يد إسرائيل ممدودة للمحتاجين"، وهو الشعار الذي نطبقه ونؤمن به pic.twitter.com/VKSy6OlI3M— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 22, 2022
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أوضحت أن بلادها ستقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث أرسلت 17 طنا من الأجهزة والمعدات الطبية.
ويفترض أن تضم الأطقم الطبية الإسرائيلية نحو 60 شخصا، ما بين أطباء وممرضين، وتوجهت هذه الأطقم إلى أوكرانيا، الاثنين الماضي، في وقت سيقدم المستشفى علاجا طبيا لنحو 100 شخص يوميا.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الطاقم الطبي مكون من 60 شخصا، من مستشفى شيبا وشنايدر وهيئات صحية أخرى، وأن المستشفى المقرر تدشينه في مدينة موستيسكا، هو نتاج عمل وتنسيق فعال بين وزارتي الصحة والخارجية في بلاده.
החלה הקמת בית חולים שדה "כוכב מאיר" באוקראינה. על פי התכנון, ביום שלישי ייפתח למטופלים@MoriahAsraf pic.twitter.com/ehhaCSm36p— גלצ (@GLZRadio) March 19, 2022
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت في الخامس من الشهر الجاري، أن وفدا طبيا سيغادر بعد أيام إلى أوكرانيا ويقيم مستشفى ميدانيا هناك، وهو ما يعني أن المستشفى الجديد هو الثاني من نوعه.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "ستقيم إسرائيل مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".
وعمل المستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا "على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد".
سبق أن أرسلت إسرائيل 3 طائرات تضم بما في ذلك مساعدات طبية وبطانيات وخيام تزن 100 طن إلى أوكرانيا.