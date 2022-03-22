https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-الكونغرس-يبحث-تزويد-إسرائيل-بقنابل-خارقة-للتحصينات-1060320153.html
إعلام: الكونغرس يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات
إعلام: الكونغرس يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات
أفاد موقع إلكتروني إسرائيلي بأن الكونغرس الأمريكي يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:11+0000
2022-03-22T18:11+0000
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ذكر الموقع الإلكتروني "أخبار إسرائيل" بأن جوش غوتهايمر وبريان ماست العضوين في الكونغرس الأمريكي، المؤيدان لإسرائيل، قدما مشروع قانون يقضي بتزويد إسرائيل بذخائر خارقة للتحصينات، من نوع "Bunker Buster".وأوضح الموقع أن العضوين يحاولان تفويض الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات من أجل مواجهة إيران، وهي قنابل قادرة على اختراق البنية التحتية الأرضية النووية الإيرانية.ونقل الموقع عن لسان غوتهايمر، عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيوجرسي، أنه يفترض الاستعداد للتهديد الخطير الممثل في وجود إيران نووية، بعيد الانتهاء من الاتفاق النووي الإيراني، معربا عن فخره بتقديم مثل هذا القانون للكونغرس، بدعوى تعزيز التفوق النوعي لدولة حليفة بلاده، وهي إسرائيل، ضد كل من "حزب الله" اللبناني وإيران معا.وشدد جوش غوتهايمر على أنه لطالما تقدم باقتراحات مماثلة من قبل، تقضي بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، من أجل الحفاظ على تفوقها النوعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-الإيرانيون-يعملون-بقوة-على-محو-بلادنا-من-الخريطة-1060315193.html
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إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن
إعلام: الكونغرس يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات
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أفاد موقع إلكتروني إسرائيلي بأن الكونغرس الأمريكي يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات.
ذكر الموقع الإلكتروني "أخبار إسرائيل
" بأن جوش غوتهايمر وبريان ماست العضوين في الكونغرس الأمريكي، المؤيدان لإسرائيل، قدما مشروع قانون يقضي بتزويد إسرائيل بذخائر خارقة للتحصينات، من نوع "Bunker Buster".
وأوضح الموقع أن العضوين يحاولان تفويض الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات من أجل مواجهة إيران، وهي قنابل قادرة على اختراق البنية التحتية الأرضية النووية الإيرانية.
ونقل الموقع عن لسان غوتهايمر، عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيوجرسي، أنه يفترض الاستعداد للتهديد الخطير الممثل في وجود إيران نووية
، بعيد الانتهاء من الاتفاق النووي الإيراني، معربا عن فخره بتقديم مثل هذا القانون للكونغرس، بدعوى تعزيز التفوق النوعي لدولة حليفة بلاده، وهي إسرائيل، ضد كل من "حزب الله" اللبناني وإيران معا.
وشدد جوش غوتهايمر على أنه لطالما تقدم باقتراحات مماثلة من قبل، تقضي بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، من أجل الحفاظ على تفوقها النوعي.