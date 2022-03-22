عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-الكونغرس-يبحث-تزويد-إسرائيل-بقنابل-خارقة-للتحصينات-1060320153.html
إعلام: الكونغرس يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات
إعلام: الكونغرس يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات
أفاد موقع إلكتروني إسرائيلي بأن الكونغرس الأمريكي يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:11+0000
2022-03-22T18:11+0000
إسرائيل
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
ذكر الموقع الإلكتروني "أخبار إسرائيل" بأن جوش غوتهايمر وبريان ماست العضوين في الكونغرس الأمريكي، المؤيدان لإسرائيل، قدما مشروع قانون يقضي بتزويد إسرائيل بذخائر خارقة للتحصينات، من نوع "Bunker Buster".وأوضح الموقع أن العضوين يحاولان تفويض الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات من أجل مواجهة إيران، وهي قنابل قادرة على اختراق البنية التحتية الأرضية النووية الإيرانية.ونقل الموقع عن لسان غوتهايمر، عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيوجرسي، أنه يفترض الاستعداد للتهديد الخطير الممثل في وجود إيران نووية، بعيد الانتهاء من الاتفاق النووي الإيراني، معربا عن فخره بتقديم مثل هذا القانون للكونغرس، بدعوى تعزيز التفوق النوعي لدولة حليفة بلاده، وهي إسرائيل، ضد كل من "حزب الله" اللبناني وإيران معا.وشدد جوش غوتهايمر على أنه لطالما تقدم باقتراحات مماثلة من قبل، تقضي بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، من أجل الحفاظ على تفوقها النوعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-الإيرانيون-يعملون-بقوة-على-محو-بلادنا-من-الخريطة-1060315193.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن

إعلام: الكونغرس يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات

18:11 GMT 22.03.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
تابعنا عبرGoogle news
أفاد موقع إلكتروني إسرائيلي بأن الكونغرس الأمريكي يبحث تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات.
ذكر الموقع الإلكتروني "أخبار إسرائيل" بأن جوش غوتهايمر وبريان ماست العضوين في الكونغرس الأمريكي، المؤيدان لإسرائيل، قدما مشروع قانون يقضي بتزويد إسرائيل بذخائر خارقة للتحصينات، من نوع "Bunker Buster".
موشيه يعالون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
وزير دفاع إسرائيلي سابق: الإيرانيون يعملون بقوة على محو بلادنا من الخريطة
16:24 GMT
وأوضح الموقع أن العضوين يحاولان تفويض الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات من أجل مواجهة إيران، وهي قنابل قادرة على اختراق البنية التحتية الأرضية النووية الإيرانية.
ونقل الموقع عن لسان غوتهايمر، عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيوجرسي، أنه يفترض الاستعداد للتهديد الخطير الممثل في وجود إيران نووية، بعيد الانتهاء من الاتفاق النووي الإيراني، معربا عن فخره بتقديم مثل هذا القانون للكونغرس، بدعوى تعزيز التفوق النوعي لدولة حليفة بلاده، وهي إسرائيل، ضد كل من "حزب الله" اللبناني وإيران معا.
وشدد جوش غوتهايمر على أنه لطالما تقدم باقتراحات مماثلة من قبل، تقضي بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، من أجل الحفاظ على تفوقها النوعي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала