https://arabic.sputniknews.com/20220322/إيلون-ماسك-يفتتح-أول-مصنع-ضخم-لسيارات-تسلا-في-أوروبا-بحضور-المستشار-الألماني-1060301397.html

إيلون ماسك يفتتح أول مصنع ضخم لسيارات "تسلا" في أوروبا... بحضور المستشار الألماني

إيلون ماسك يفتتح أول مصنع ضخم لسيارات "تسلا" في أوروبا... بحضور المستشار الألماني

يفتتح الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أول مصنع ضخم لإنتاج سيارات "تسلا" ‏الكهربائية في أوروبا، والذي يقع خارج العاصمة الألمانية برلين،... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T12:20+0000

2022-03-22T12:20+0000

2022-03-22T12:20+0000

إيلون ماسك

شركة تسلا

مجتمع

أخبار ألمانيا

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وسيتم افتتاح المصنع الذي يحمل اسم "غيغا برلين-براندبورغ" بعد مرور عامين ونصف العام من إعلان "تسلا" عن خططها لبنائه في هذا الموقع.وبهذه المناسبة، ستسلم "تسلا" عملاء أول 30 سيارة "Y Performance" ذات الدفع الرباعي المدمجة من إنتاج المصنع الجديد، والتي تبلغ تكلفتها ما يقرب من 71 ألف دولار أمريكي، وبمدى 514 كيلومتر.وأشارت "تسلا" إلى أنه يمكن تسليم طلبات جديدة من المصنع اعتبارا من شهر نيسان/ أبريل المقبل.وكان الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"، إيلون ماسك، وصل إلى برلين، أمس الاثنين، لحضور افتتاح المصنع، وغرد عبر حسابه على "تويتر": "متحمس لتسليم أول سيارات من إنتاج مصنع "غيغا برلين براندنبورغ" غدا".وسيحضر المستشار الألماني، أولاف شولتز، حدث افتتاح مصنع "تسلا" في برلين، الذي كان ماسك يأمل في افتتاحه قبل 8 أشهر، وفقا لـ"رويترز".وقالت "تسلا"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 3 آلاف من العمال تم تعيينهم في المصنع حتى الآن، وأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى 12 ألف عامل.وسينتج مصنع "تسلا" في برلين الجديد 500 ألف سيارة سنويا، وهو أكثر من 450 ألف سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية باعتها منافستها الألمانية "فولكس فاجن" على مستوى العالم في العام الماضي 2021.وتلقت "تسلا" الموافقة النهائية من السلطات الألمانية لبدء الإنتاج في المصنع في 4 مارس/ آذار الجاري، بعد أن وضعت لها شروط يجب أن تستوفيها، والتي تغطي قضايا مثل استخدام المياه والسيطرة على تلوث الهواء.

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إيلون ماسك, شركة تسلا, مجتمع, أخبار ألمانيا