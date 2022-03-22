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https://arabic.sputniknews.com/20220322/اختصاصية-أمراض-الرئة-تنصح-بتناول-منتجات-معينة-بعد-الإصابة-بكورونا-1060296271.html
اختصاصية أمراض الرئة تنصح بتناول منتجات معينة بعد الإصابة بكورونا
اختصاصية أمراض الرئة تنصح بتناول منتجات معينة بعد الإصابة بكورونا
نصحت اختصاصية أمراض الرئة الدكتورة إيلينا بيتيريموفا بتناول أطعمة معينة، نسبة إلى دورها في تعزيز صحة الرئة بعد الإصابة بفيروس كورونا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T10:04+0000
2022-03-22T10:04+0000
علوم
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وأشارت بيتيريموفا إلى أن جميع أنواع الملفوف مفيدة لصحة الرئة، باعتبارها مصدر لحمض الأسكوربيك ومحفز قوي للمناعة.كما نصحت أيضا بإضافة زيت الزيتون والزبدة إلى الطعام. كون الأول يحتوي على أحماض الأوميغا والفيتامينات التي تذوب في الدهون، والثاني يحتوي على الدهون الحيوانية والفيتامينات الضرورية لاستعادة صحة الرئتين وإزالة البلغم.وأكدت بيتيريموفا على ضرورة تناول العسل، لما يتمتع به من خصائص مطهرة ومخففة للمخاط. كما يساعد الجزر في دعم أنسجة الرئة من خلال محتواها من البيتا كاروتين، بالإضافة لإسهام اللحوم والأسماك في صحة الرئة، وفقا لموقع "لينتا رو".يذكر أن العديد من المرضى الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" عانوا من ضيق في التنفس، كما تقلصت لديهم القدرة على التحمل، خصوصاً بعد تعرض الرئة لهجوم شرس من الفيروس الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف في الرئة.
https://arabic.sputniknews.com/20210408/نجاح-زراعة-جزء-من-رئة-لامرأة-مصابة-بفيروس-كورونا-1048615235.html
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علوم

اختصاصية أمراض الرئة تنصح بتناول منتجات معينة بعد الإصابة بكورونا

10:04 GMT 22.03.2022
© Photo / stevepb مائدة طعام
مائدة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Photo / stevepb
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نصحت اختصاصية أمراض الرئة الدكتورة إيلينا بيتيريموفا بتناول أطعمة معينة، نسبة إلى دورها في تعزيز صحة الرئة بعد الإصابة بفيروس كورونا.
وأشارت بيتيريموفا إلى أن جميع أنواع الملفوف مفيدة لصحة الرئة، باعتبارها مصدر لحمض الأسكوربيك ومحفز قوي للمناعة.
كما نصحت أيضا بإضافة زيت الزيتون والزبدة إلى الطعام. كون الأول يحتوي على أحماض الأوميغا والفيتامينات التي تذوب في الدهون، والثاني يحتوي على الدهون الحيوانية والفيتامينات الضرورية لاستعادة صحة الرئتين وإزالة البلغم.
وأكدت بيتيريموفا على ضرورة تناول العسل، لما يتمتع به من خصائص مطهرة ومخففة للمخاط. كما يساعد الجزر في دعم أنسجة الرئة من خلال محتواها من البيتا كاروتين، بالإضافة لإسهام اللحوم والأسماك في صحة الرئة، وفقا لموقع "لينتا رو".
يذكر أن العديد من المرضى الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" عانوا من ضيق في التنفس، كما تقلصت لديهم القدرة على التحمل، خصوصاً بعد تعرض الرئة لهجوم شرس من الفيروس الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف في الرئة.
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