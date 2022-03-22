https://arabic.sputniknews.com/20220322/الأرصاد-الجوية-المصرية-تدرس-توفير-خدماتها-بمقابل-مادي-لبعض-جهات-القطاع-الخاص-1060315076.html
الأرصاد الجوية المصرية تدرس توفير خدماتها بمقابل مادي لبعض جهات القطاع الخاص
الأرصاد الجوية المصرية تدرس توفير خدماتها بمقابل مادي لبعض جهات القطاع الخاص
قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، اللواء هشام طاحون، إن الهيئة تجري دراسة بشأن توفير خدماتها بمقابل لبعض جهات القطاع الخاص. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح طاحون، خلال احتفالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، باليوم العالمي للأرصاد الجوية: "ربما خلال الفترات القادمة، إجراء دراسة بشأن توفير الخدمة بمقابل لبعض جهات القطاع الخاص، ولكنها مجرد دراسة فقط، قد لا يتم تنفيذها في ضوء أن الهيئة تسعى حاليا لعمل تطبيق لتوفير خدمة الطقس على الهواتف المحمولة لكافة المستخدمين"، بحسب موقع قناة "صدى البلد" المصرية.وشدد طاحون على أن الهيئة، حاليا، تقدم كل خدماتها مجانا لجميع قطاعات الدولة، مؤكدا أن "الهيئة هيئة خدمية لا تأخذ ربحا على الخدمة التي تقدمها".وأوضح هشام طاحون، أن الهيئة "وقعت بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدشين موبايل أبليكشن مصري لمعرفة تنبؤات الطقس والأرصاد الجوية أولا بأول"، بحسب موقع "مصراوي". ولفت إلى أن "الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير محطات الرصد الجوي وتوفير كافة الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام".
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القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن
الأرصاد الجوية المصرية تدرس توفير خدماتها بمقابل مادي لبعض جهات القطاع الخاص
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قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، اللواء هشام طاحون، إن الهيئة تجري دراسة بشأن توفير خدماتها بمقابل لبعض جهات القطاع الخاص.
وأوضح طاحون، خلال احتفالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، باليوم العالمي للأرصاد الجوية: "ربما خلال الفترات القادمة، إجراء دراسة بشأن توفير الخدمة بمقابل لبعض جهات القطاع الخاص، ولكنها مجرد دراسة فقط، قد لا يتم تنفيذها في ضوء أن الهيئة تسعى حاليا لعمل تطبيق لتوفير خدمة الطقس على الهواتف المحمولة لكافة المستخدمين"، بحسب موقع قناة "صدى البلد
" المصرية.
وشدد طاحون على أن الهيئة، حاليا، تقدم كل خدماتها مجانا لجميع قطاعات الدولة، مؤكدا أن "الهيئة هيئة خدمية لا تأخذ ربحا على الخدمة التي تقدمها".
وأوضح هشام طاحون، أن الهيئة "وقعت بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدشين موبايل أبليكشن مصري لمعرفة تنبؤات الطقس والأرصاد الجوية أولا بأول"، بحسب موقع "مصراوي
".
ولفت إلى أن "الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير محطات الرصد الجوي وتوفير كافة الأجهزة ونظم الاتصال لتصبح أكثر فعالية لمواجهة التغيرات المناخية حرصا على الصالح العام".