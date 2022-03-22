عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الأمم-المتحدة-تحذر-مناسيب-دجلة-والفرات-قلت-بنسب-وصلت-إلى-73-1060309924.html
الأمم المتحدة تحذر: مناسيب دجلة والفرات قلت بنسب وصلت إلى 73%
الأمم المتحدة تحذر: مناسيب دجلة والفرات قلت بنسب وصلت إلى 73%
حذرت الأمم المتحدة من تعرض نهري دجلة والفرات في العراق إلى انخفاض مناسيبهما بنسب وصلت إلى 73%. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:52+0000
2022-03-22T14:52+0000
أخبار العراق اليوم
نهر الفرات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/80/1039858068_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_7e49503d335e94b6a8cb491d75eda0e6.jpg
وحسب تصريحات للمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سامي ديماس، اليوم الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أكد أن سبب هذا التأثر يعود إلى قلة الأمطار.وقال ديماس: "العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات بنسب وصلت إلى 73% وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع بسبع مرات من الارتفاع العالمي وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70% في المناطق الحضرية مما أدى إلى تراجع الزراعة".وقال: "اختيار منطقتي الطيب والدلمج لتكونا أولى المحميات الطبيعية في العراق لما تتمتع به هذه المناطق من تنوع نباتي وحيواني كبير"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل، أكثر من 230 نوعا نباتيا، في وادي الطيب، فضلا عن استضافتها عددا كبيرا من الأنواع المهددة بالانقراض طيورا وحيوانات وزواحف واعتماد سكان نحو 14 قرية على الخدمات التي يوفرها هذا النظام كوسيلة للعيش".وأوضح أن "أحد الأهداف الشاملة التي أدرجها العراق ضمن المساهمات المحددة وطنيا كان مخصصا لحماية النظم الإيكولوجية واعتماد الحلول المستندة على الطبيعة"، مشددا على ضرورة "تجديد الدعوة إلى جميع دول المنطقة للعمل على ترسيخ هذه المبادئ وإعلان مزيد من المحميات ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الممكن للحماية لمستقبل الأجيال القادمة".
https://arabic.sputniknews.com/20211110/سوريا-والعراق-تتهمان-تركيا-بخفض-معدلات-مياه-دجلة-والفرات-1050676010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/80/1039858068_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_04defa1c45334fc13a6367e62766caaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, نهر الفرات

الأمم المتحدة تحذر: مناسيب دجلة والفرات قلت بنسب وصلت إلى 73%

14:52 GMT 22.03.2022
CC BY 2.0 / Senol Demir / Hasankeyf and River Dicleمنظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
CC BY 2.0 / Senol Demir / Hasankeyf and River Dicle
تابعنا عبرGoogle news
حذرت الأمم المتحدة من تعرض نهري دجلة والفرات في العراق إلى انخفاض مناسيبهما بنسب وصلت إلى 73%.
وحسب تصريحات للمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سامي ديماس، اليوم الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أكد أن سبب هذا التأثر يعود إلى قلة الأمطار.
نهر الفرات، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
سوريا والعراق يتهمان تركيا بخفض معدلات مياه دجلة والفرات
10 نوفمبر 2021, 20:02 GMT
وقال ديماس: "العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات بنسب وصلت إلى 73% وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع بسبع مرات من الارتفاع العالمي وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70% في المناطق الحضرية مما أدى إلى تراجع الزراعة".

وتحدث المسؤول الأممي عن قيام الأمم المتحدة "بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة المحميات في العراق، ليسهم في إيفاء العراق بالتزاماته تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي ووضع إطار العمل الأساسي للمحميات الطبيعية التي ستغطي مايقدر بـ (7%) من مساحة البلاد".

وقال: "اختيار منطقتي الطيب والدلمج لتكونا أولى المحميات الطبيعية في العراق لما تتمتع به هذه المناطق من تنوع نباتي وحيواني كبير"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل، أكثر من 230 نوعا نباتيا، في وادي الطيب، فضلا عن استضافتها عددا كبيرا من الأنواع المهددة بالانقراض طيورا وحيوانات وزواحف واعتماد سكان نحو 14 قرية على الخدمات التي يوفرها هذا النظام كوسيلة للعيش".
وأوضح أن "أحد الأهداف الشاملة التي أدرجها العراق ضمن المساهمات المحددة وطنيا كان مخصصا لحماية النظم الإيكولوجية واعتماد الحلول المستندة على الطبيعة"، مشددا على ضرورة "تجديد الدعوة إلى جميع دول المنطقة للعمل على ترسيخ هذه المبادئ وإعلان مزيد من المحميات ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الممكن للحماية لمستقبل الأجيال القادمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала