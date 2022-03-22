https://arabic.sputniknews.com/20220322/الأمم-المتحدة-تعلن-بدء-اجتماع-تشاوري-في-تونس-حول-قواعد-الانتخابات-الليبية-1060288775.html

الأمم المتحدة تعلن بدء اجتماع تشاوري في تونس حول قواعد الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة تعلن بدء اجتماع تشاوري في تونس حول قواعد الانتخابات الليبية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن "اجتماعات تشاورية مع مشرعين بشأن قواعد الانتخابات في ليبيا ستبدأ، اليوم الثلاثاء، في تونس. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T07:06+0000

2022-03-22T07:06+0000

2022-03-22T07:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأضافت الأمم المتحدة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "البعثة تتوقع أن يُقدّم مجلس النواب الليبي قائمة ممثليه، وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة"، معربة عن تقديرها للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة.ونفى برلمانيون ليبيون مشاركة أعضاء من المجلس ضمن المبادرة التي تحدثت عنها المستشارة الأممية من أجل تشكيل لجنة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.وندد النواب، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، بالخطوات التي تقوم بها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي تسعى من خلالها للانحراف بمسار التوافق الليبي، حسب نص قولهم.وأكد النواب أن اللجنة التي شكلت من البرلمان للذهاب إلى تونس لن تناقش إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات كما تحدثت المستشارة الأممية، وأن مهام اللجنة تتعلق بالتأكيد على أن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري تضمن خارطة الطريق، كما صدرت القوانين الخاصة بالانتخابات من طرف البرلمان في وقت سابق، وأن ما اتفق عليه وتضمنه التعديل الأخير هو ما يجب تنفيذه.وكتبت المستشارة الأممية على حسابها على "تويتر"، أمس الأحد، أنها أطلعت مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/المجلس-الرئاسي-الليبي-يبحث-المصالحة-الوطنية-بمشاركة-السفراء-المعتمدين-1059990945.html

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أخبار ليبيا اليوم