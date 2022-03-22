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الإمارات تؤكد حرصها على "أمن الطاقة العالمي" في ظل الأزمة الأوكرانية
الإمارات تؤكد حرصها على "أمن الطاقة العالمي" في ظل الأزمة الأوكرانية
بحث ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأيضا أمن الطاقة العالمي... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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تطرق الاتصال الهاتفي بين الزعيمين إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا، حيث شدد الشيخ محمد بن زايد على أن الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث الزعيمان مختلف المجالات والعمل المشترك، وتنمية العلاقات والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها.كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. فيما هنأ ابن زايد الرئيس علييف بمناسبة تدشين شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية بقدرة إنتاجية 230 ميغاواط.وأكد الجانب الإماراتي حرصه على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، ودعم خططها ومشروعاتها في هذا الشأن.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-سنعلن-عن-تحرك-مشترك-مع-أوروبا-لتقليل-الاعتماد-على-الغاز-الروسي-1060321160.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تؤكد حرصها على "أمن الطاقة العالمي" في ظل الأزمة الأوكرانية
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بحث ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأيضا أمن الطاقة العالمي الذي أكد الجانب الإماراتي حرصه عليه.
تطرق الاتصال الهاتفي بين الزعيمين إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا
، حيث شدد الشيخ محمد بن زايد على أن الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث الزعيمان مختلف المجالات والعمل المشترك، وتنمية العلاقات والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها.
كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. فيما هنأ ابن زايد
الرئيس علييف بمناسبة تدشين شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية بقدرة إنتاجية 230 ميغاواط.
وأكد الجانب الإماراتي حرصه على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، ودعم خططها ومشروعاتها في هذا الشأن.