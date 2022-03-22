https://arabic.sputniknews.com/20220322/الاعتداء-على-رجل-هندي-مسلم-للاشتباه-في-تهريب-أبقار-1060315539.html
الاعتداء على رجل هندي مسلم للاشتباه في تهريب أبقار
الاعتداء على رجل هندي مسلم للاشتباه في تهريب أبقار
أفاد تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة "فان" مسلم تعرض لاعتداء وحشي مطلع الأسبوع في ولاية أوتار براديش الهندية للاشتباه في حمله لحوم البقر وتهريب... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:35+0000
2022-03-22T16:35+0000
2022-03-22T16:35+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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ويظهر مقطع فيديو شاركه نشطاء وصحفيون، رجلا شبه عاري، يُعرف باسم محمد أمير، وهو يتوسل أمام خمسة إلى ستة رجال يضربونه بلا رحمة بحزام جلدي وعصي، حيث تعرض سائق الشاحنة الصغيرة محمد عامر للضرب المبرح من قبل حراس البقر من شركة Hindutva ليلة الأحد، للاشتباه في قيامهم بتهريب لحوم البقر والأبقار.وقالت شرطة المنطقة، التي وصلت إلى المكان لإنقاذ الرجل، إن "السائق محمد أمير البالغ من العمر 35 عاما واثنين آخرين احتجزوا رهائن من قبل عدد من القرويين. واعتدوا عليه للاشتباه في نقل لحوم أبقار وتهريب أبقار".ويشير تحقيق أولي للشرطة إلى أن السيارة كانت جزءًا من حملة نظافة القرية للتخلص من جثث الحيوانات، لكن لم يتم العثور على أبقار أو لحوم البقر في السيارة، فيما تم نقل الضحية إلى المستشفى.وتُعبد الأبقار في الهندوسية حيث تعتبر حيوانات مقدسة، وبناء على ذلك حظرت العديد من الولايات الهندية ذبح الأبقار، كما تعرض بعض المسلمين للهجوم من قبل جماعات هندوسية هامشية تدعي أنها "حراس البقر".
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بعد-الخلاف-حول-ارتداء-الحجاب-مجموعات-هندوسية-تجبر-الأطفال-على-ارتداء-شالات-الزعفران-فيديو-1058089149.html
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العالم, أخبار الهند اليوم
الاعتداء على رجل هندي مسلم للاشتباه في تهريب أبقار
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أفاد تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة "فان" مسلم تعرض لاعتداء وحشي مطلع الأسبوع في ولاية أوتار براديش الهندية للاشتباه في حمله لحوم البقر وتهريب أبقار.
ويظهر مقطع فيديو شاركه نشطاء وصحفيون، رجلا شبه عاري، يُعرف باسم محمد أمير، وهو يتوسل أمام خمسة إلى ستة رجال يضربونه بلا رحمة بحزام جلدي وعصي، حيث تعرض سائق الشاحنة الصغيرة محمد عامر للضرب المبرح من قبل حراس البقر من شركة Hindutva ليلة الأحد، للاشتباه في قيامهم بتهريب لحوم البقر والأبقار.
وقالت شرطة المنطقة، التي وصلت إلى المكان لإنقاذ الرجل، إن "السائق محمد أمير البالغ من العمر 35 عاما واثنين آخرين احتجزوا رهائن من قبل عدد من القرويين. واعتدوا عليه للاشتباه في نقل لحوم أبقار وتهريب أبقار".
ويشير تحقيق أولي للشرطة إلى أن السيارة كانت جزءًا من حملة نظافة القرية للتخلص من جثث الحيوانات، لكن لم يتم العثور على أبقار أو لحوم البقر في السيارة، فيما تم نقل الضحية إلى المستشفى.
وتُعبد الأبقار في الهندوسية حيث تعتبر حيوانات مقدسة، وبناء على ذلك حظرت العديد من الولايات الهندية ذبح الأبقار، كما تعرض بعض المسلمين للهجوم من قبل جماعات هندوسية هامشية تدعي أنها "حراس البقر".