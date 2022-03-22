https://arabic.sputniknews.com/20220322/البرتغال-تتلقى-ضربة-قوية-قبل-مباراة-تركيا-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-1060311184.html
البرتغال تتلقى ضربة قوية قبل مباراة تركيا في تصفيات كأس العالم 2022
البرتغال تتلقى ضربة قوية قبل مباراة تركيا في تصفيات كأس العالم 2022
يواجه منتخب البرتغال وضعا صعبا قبل مباراته المقبلة مع المنتخب التركي ضمن المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بكرة القدم التي ستقام في قطر. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:18+0000
2022-03-22T15:18+0000
2022-03-22T15:18+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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ذكرت ذلك شبكة "العربية نت" في خبر عن المباراة، مشيرة إلى أن الإصابة ستمنع حارس المرمى البرتغالي أنتوني لوبيز، من المشاركة مع منتخب بلاده، بينما يغيب المدافع المخضرم بيبي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.ومن المقرر أن يحل تياجو ديالو، مكان المدافع بيبي، الذي كشفت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، بينما يحل خوسيه سا، مكان الحارس لوبيز لحراسة مرمى منتخب البرتغال في المباراة المقبلة.يذكر أن منتخب البرتغال خسر أمام نظيره الصربي في الجولة الأخيرة من مباريات مجموعة التصفيات الأوروبية بهدف قاتل.وقاد ذلك إلى صعود منتخب صربيا إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض المنتخب البرتغالي المباراة المقبلة مع تركيا في الملحق الأوروبي.ومن المقرر أن يلتقي الفائز في مباراة تركيا والبرتغال مع فائز مباراة مقدونيا الشمالية وإيطاليا، لتحديد الفريق المتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
https://arabic.sputniknews.com/20210918/الاتحاد-الألماني-لكرة-القدم-يسمح-لكونتز-بقيادة-المنتخب-التركي-1050183635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس العالم 2022
البرتغال تتلقى ضربة قوية قبل مباراة تركيا في تصفيات كأس العالم 2022
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يواجه منتخب البرتغال وضعا صعبا قبل مباراته المقبلة مع المنتخب التركي ضمن المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بكرة القدم التي ستقام في قطر.
ذكرت ذلك شبكة "العربية نت" في خبر عن المباراة
، مشيرة إلى أن الإصابة ستمنع حارس المرمى البرتغالي أنتوني لوبيز، من المشاركة مع منتخب بلاده، بينما يغيب المدافع المخضرم بيبي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتأكد غياب اللاعبين عن المباراة المقبلة، التي تقام الخميس المقبل، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يحل تياجو ديالو، مكان المدافع بيبي، الذي كشفت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، بينما يحل خوسيه سا، مكان الحارس لوبيز لحراسة مرمى منتخب البرتغال في المباراة المقبلة.
يذكر أن منتخب البرتغال خسر أمام نظيره الصربي في الجولة الأخيرة من مباريات مجموعة التصفيات الأوروبية
بهدف قاتل.
18 سبتمبر 2021, 07:50 GMT
وقاد ذلك إلى صعود منتخب صربيا إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض المنتخب البرتغالي المباراة المقبلة مع تركيا
في الملحق الأوروبي.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز في مباراة تركيا والبرتغال مع فائز مباراة مقدونيا الشمالية وإيطاليا، لتحديد الفريق المتأهل لنهائيات كأس
العالم 2022 في قطر.