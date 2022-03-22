https://arabic.sputniknews.com/20220322/البنتاغون-لم-نرصد-تغيرا-في-سلوك-روسيا-النووي-يستدعي-تغيير-وضعية-الردع-الاستراتيجي-لدينا-1060325751.html

البنتاغون: لم نرصد تغيرا في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدينا

البنتاغون: لم نرصد تغيرا في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدينا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن واشنطن لم ترصد أي تغير في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدى الولايات... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T20:51+0000

2022-03-22T20:51+0000

2022-03-22T20:51+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي "نحن نراقب الموقف النووي لروسيا بأفضل ما يمكننا كل يوم، ولم نر أي شيء من شأنه أن يقودنا إلى استنتاج أننا بحاجة إلى تغيير موقفنا الرادع الاستراتيجي"، على حد تعبيره.وأضاف "الروس حشدوا قدرات لا بأس بها لشن هذه الحرب وهناك بطء في التقدم لأن الأوكرانيين يقاتلون"، مشددا "الروس لم يحققوا أهدافهم الاستراتيجية حتى الآن"، على حد زعمه.وعن استخدام الأسلحة النووية قال بيسكوف: "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تشرعن-القرصنة-ضد-الروس-خارج-حدودها-بشكل-رسمي-1060318094.html

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العالم