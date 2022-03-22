https://arabic.sputniknews.com/20220322/البنتاغون-لم-نرصد-تغيرا-في-سلوك-روسيا-النووي-يستدعي-تغيير-وضعية-الردع-الاستراتيجي-لدينا-1060325751.html
البنتاغون: لم نرصد تغيرا في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدينا
البنتاغون: لم نرصد تغيرا في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدينا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن واشنطن لم ترصد أي تغير في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدى الولايات... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T20:51+0000
2022-03-22T20:51+0000
2022-03-22T20:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي "نحن نراقب الموقف النووي لروسيا بأفضل ما يمكننا كل يوم، ولم نر أي شيء من شأنه أن يقودنا إلى استنتاج أننا بحاجة إلى تغيير موقفنا الرادع الاستراتيجي"، على حد تعبيره.وأضاف "الروس حشدوا قدرات لا بأس بها لشن هذه الحرب وهناك بطء في التقدم لأن الأوكرانيين يقاتلون"، مشددا "الروس لم يحققوا أهدافهم الاستراتيجية حتى الآن"، على حد زعمه.وعن استخدام الأسلحة النووية قال بيسكوف: "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تشرعن-القرصنة-ضد-الروس-خارج-حدودها-بشكل-رسمي-1060318094.html
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العالم
البنتاغون: لم نرصد تغيرا في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدينا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن واشنطن لم ترصد أي تغير في سلوك روسيا النووي يستدعي تغيير وضعية الردع الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي "نحن نراقب الموقف النووي لروسيا بأفضل ما يمكننا كل يوم، ولم نر أي شيء من شأنه أن يقودنا إلى استنتاج أننا بحاجة إلى تغيير موقفنا الرادع الاستراتيجي"، على حد تعبيره.
وأضاف "الروس حشدوا قدرات لا بأس بها لشن هذه الحرب وهناك بطء في التقدم لأن الأوكرانيين يقاتلون"، مشددا "الروس لم يحققوا أهدافهم الاستراتيجية حتى الآن"، على حد زعمه.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير بدقة وفقا للخطط والأهداف المحددة مسبقا، مشيرا إلى أنه منذ البداية لم يعتقد أحد أن العملية العسكرية الخاصة قد تستغرق يومين.
وعن استخدام الأسلحة النووية قال بيسكوف: "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".
ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.
وأضاف بيسكوف: "إنها معروفة (المطالب) للجانب الأوكراني، وتم توضيحها شفويا وصياغتها في صورة كتابية، وقد تم تسليم مسودات الوثائق منذ عدة أيام مضت للأوكرانيين. الجانب الأوكراني رد على بعضها ولم يرد على البعض الآخر".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.