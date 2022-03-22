https://arabic.sputniknews.com/20220322/البنتاغون-يحك-مؤخرة-الرأس-بسبب-إطلاق-روسيا-لصاروخ-كينجال-1060305240.html
البنتاغون "يحك مؤخرة الرأس" بسبب إطلاق روسيا لصاروخ "كينجال"
البنتاغون "يحك مؤخرة الرأس" بسبب إطلاق روسيا لصاروخ "كينجال"
أفاد مسؤول كبير في البنتاغون بأن استخدام الجيش الروسي لأسلحة تفوق سرعة الصوت خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، حيّر وزارة الدفاع الأمريكية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:23+0000
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2022-03-22T13:23+0000
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وأوضح أن البنتاغون لا يمكنه حتى الآن "تأكيد أو دحض تصريحات الجيش الروسي حول إطلاق صواريخ كينجال بشكل مستقل"، وقال:اقرأ أيضا - بايدن يعلق على صاروخ "كينجال" الروسي: "يستحيل إيقافه"كما لم يستبعد المسؤول الأمريكي أن تكون موسكو على هذا النحو تريد إرسال إشارة إلى الغرب وأوكرانيا والحصول على حجة إضافية في المفاوضات الجارية بشأن تسوية الأزمة.وخلص المتحدث باسم البنتاغون إلى أنه "من وجهة نظر عسكرية بحتة، لا يبدو هذا بمثابة تأليه من الناحية العملية".اقرأ أيضا - صاروخ "كينجال" يدمر معنويات "الناتو"... دمر مركزا محصنا من الضربات النووية
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سبوتنيك عربي
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البنتاغون "يحك مؤخرة الرأس" بسبب إطلاق روسيا لصاروخ "كينجال"
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أفاد مسؤول كبير في البنتاغون بأن استخدام الجيش الروسي لأسلحة تفوق سرعة الصوت خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، حيّر وزارة الدفاع الأمريكية.
وأوضح أن البنتاغون لا يمكنه حتى الآن "تأكيد أو دحض تصريحات الجيش الروسي حول إطلاق صواريخ كينجال بشكل مستقل"، وقال:
لا يوجد وضوح تام هنا. نعتقد أن هذا، بالطبع، ممكن. لكن، بصراحة، الأمر يجعلك تحك رأسك قليلاً. السبب غير واضح تماماً هنا.
كما لم يستبعد المسؤول الأمريكي أن تكون موسكو على هذا النحو تريد إرسال إشارة إلى الغرب
وأوكرانيا والحصول على حجة إضافية في المفاوضات الجارية بشأن تسوية الأزمة.
وخلص المتحدث باسم البنتاغون إلى أنه "من وجهة نظر عسكرية بحتة، لا يبدو هذا بمثابة تأليه من الناحية العملية".