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البورصة المصرية تغلق مرتفعة وتربح 7 مليارات جنيه رأس مال سوقي
البورصة المصرية تغلق مرتفعة وتربح 7 مليارات جنيه رأس مال سوقي
قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وحققت ربح رأس مال سوقي 7.3 مليار جنيه. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:46+0000
2022-03-22T15:46+0000
اقتصاد
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وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32% إلى 11663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% إلى 2002 نقطة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14085 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4604 نقطة.في منتصف تعاملات الجلسة، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.45% إلى 11908 نقاط، و"إيجي إكس 50" بنسبة 2.24% إلى 2037، بدفع من عمليات شراء للمصريين والمستثمرين العرب، لكن الأسهم قلصت مكاسبها في نهاية المطاف بضغط من مبيعات الأجانب.بالأمس، سجل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية أكبر مكاسبه منذ نحو عامين، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، ومع انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.وأغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا بنسبة 4.5%، عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية الاثنين. تراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 15% منذ أمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تقرير-أبو-ظبي-تستثمر-ملياري-دولار-في-مصر-1060274419.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

البورصة المصرية تغلق مرتفعة وتربح 7 مليارات جنيه رأس مال سوقي

15:46 GMT 22.03.2022
© YouTube.comالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وحققت ربح رأس مال سوقي 7.3 مليار جنيه.
وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32% إلى 11663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% إلى 2002 نقطة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14085 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4604 نقطة.
السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
تقرير: أبو ظبي تستثمر ملياري دولار في مصر
أمس, 16:03 GMT
في منتصف تعاملات الجلسة، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.45% إلى 11908 نقاط، و"إيجي إكس 50" بنسبة 2.24% إلى 2037، بدفع من عمليات شراء للمصريين والمستثمرين العرب، لكن الأسهم قلصت مكاسبها في نهاية المطاف بضغط من مبيعات الأجانب.
بالأمس، سجل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية أكبر مكاسبه منذ نحو عامين، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، ومع انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وأغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا بنسبة 4.5%، عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية الاثنين. تراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 15% منذ أمس.
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