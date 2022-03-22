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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-تجنب-الحرب-مع-روسيا-بأي-ثمن-1060286828.html
البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن
البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن
قالت مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني، آن نويبرغر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T00:59+0000
2022-03-22T00:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
البيت الأبيض
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت نويبرغر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "تحركنا رغبة الرئيس في تجنب الحرب بأي ثمن، ومضاعفة الجهود في الدبلوماسية. أوضح الرئيس أننا لا نبحث عن صراع مع روسيا".وشددت على أن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإلكترونية إذا ثبت تورط روسيا فيها".تم تخصيص المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المعلومات التي تزعم بأن روسيا يمكن أن تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني على الإدارات الأمريكية الحساسة.ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تم توجيهها بشن هجمات إلكترونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/روسيا-تطلب-تصويت-مجلس-الأمن-على-مشروع-قرارها-بشأن-أوكرانيا-يوم-الأربعاء-1060286075.html
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البيت الأبيض

البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن

00:59 GMT 22.03.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قالت مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني، آن نويبرغر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت نويبرغر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "تحركنا رغبة الرئيس في تجنب الحرب بأي ثمن، ومضاعفة الجهود في الدبلوماسية. أوضح الرئيس أننا لا نبحث عن صراع مع روسيا".
وشددت على أن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإلكترونية إذا ثبت تورط روسيا فيها".
مجلس الأمن الفدرالي، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
أمس, 22:07 GMT
تم تخصيص المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المعلومات التي تزعم بأن روسيا يمكن أن تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني على الإدارات الأمريكية الحساسة.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تم توجيهها بشن هجمات إلكترونية.
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