https://arabic.sputniknews.com/20220322/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-تجنب-الحرب-مع-روسيا-بأي-ثمن-1060286828.html
البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن
البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن
قالت مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني، آن نويبرغر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T00:59+0000
2022-03-22T00:59+0000
2022-03-22T00:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
البيت الأبيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت نويبرغر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "تحركنا رغبة الرئيس في تجنب الحرب بأي ثمن، ومضاعفة الجهود في الدبلوماسية. أوضح الرئيس أننا لا نبحث عن صراع مع روسيا".وشددت على أن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإلكترونية إذا ثبت تورط روسيا فيها".تم تخصيص المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المعلومات التي تزعم بأن روسيا يمكن أن تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني على الإدارات الأمريكية الحساسة.ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تم توجيهها بشن هجمات إلكترونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/روسيا-تطلب-تصويت-مجلس-الأمن-على-مشروع-قرارها-بشأن-أوكرانيا-يوم-الأربعاء-1060286075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البيت الأبيض
البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن
تابعنا عبر
قالت مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني، آن نويبرغر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت نويبرغر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "تحركنا رغبة الرئيس في تجنب الحرب
بأي ثمن، ومضاعفة الجهود في الدبلوماسية. أوضح الرئيس أننا لا نبحث عن صراع مع روسيا".
وشددت على أن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإلكترونية
إذا ثبت تورط روسيا فيها".
تم تخصيص المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المعلومات التي تزعم بأن روسيا يمكن أن تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني على الإدارات الأمريكية الحساسة.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تم توجيهها بشن هجمات إلكترونية.