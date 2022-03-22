https://arabic.sputniknews.com/20220322/التموين-المصرية-احتياطي-الزيت-التمويني-يكفي-6-أشهر-1060321616.html
التموين المصرية: احتياطي الزيت التمويني يكفي 6 أشهر
التموين المصرية: احتياطي الزيت التمويني يكفي 6 أشهر
أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى مصر مخزونا استراتيجيا من الزيت يكفي لستة أشهر. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:48+0000
2022-03-22T18:48+0000
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وأعلنت الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على 101 ألف طن زيت خام.وجاء في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ضوء توجبهات رئيس الجمهورية بتكوين مخزونات استراتيجية من السلع الغذائية الأساسية المختلفة بما لا يقل عن 6 أشهر.وأضاف البيان: بالرغم من التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية على مستوى العالم في الوقت الحالي، فقد تم التعاقد على كمية 101 ألف طن زيت خام منها منها 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه.
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التموين المصرية: احتياطي الزيت التمويني يكفي 6 أشهر
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أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى مصر مخزونا استراتيجيا من الزيت يكفي لستة أشهر.
وأعلنت الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على 101 ألف طن زيت خام.
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ضوء توجبهات رئيس الجمهورية بتكوين مخزونات استراتيجية من السلع الغذائية الأساسية المختلفة بما لا يقل عن 6 أشهر.
وأضاف البيان: بالرغم من التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية على مستوى العالم في الوقت الحالي، فقد تم التعاقد على كمية 101 ألف طن زيت خام منها منها 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه.
يأتي ذلك لتعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى 6 أشهر.