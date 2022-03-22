https://arabic.sputniknews.com/20220322/الجيش-الأمريكي-يعزز-قواته-في-أكبر-حقول-النفط-والغاز-شرقي-سوريا-1060314353.html

الجيش الأمريكي يعزز قواته في أكبر حقول النفط والغاز شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يعزز قواته في أكبر حقول النفط والغاز شرقي سوريا

استقدمت قوات الاحتلال الأمريكي شحنة أسلحة جديدة إلى أكبر حقلين للنفط والغاز اللذين تتخذهما قواعد عسكرية لا شرعية لها شرقي سوريا، تزامنا مع مناورات تدريبية في... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T16:10+0000

2022-03-22T16:10+0000

2022-03-22T16:10+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103764/03/1037640310_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_a3e1ec04d8e1b0221d10e6455397a2d6.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، أن جيش الاحتلال الأمريكي أدخل شحنة جديدة من الأسلحة عبر معبر سيمالكا اللاشرعي بين سوريا والعراق، وصولا إلى مناطق سيطرته بريف دير الزور الشرقي.وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت باستقدام تعزيزات ضخمة إلى قاعدتي (حقل العمر النفطي) وحقل (كونيكو) للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشرقي.وقالت المصادر أن التعزيزات شملت معدات عسكرية وآليات وأسلحة متنوعة.وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تدريباتها العسكرية بمشاركة من الطيران الحربي والاستطلاعي باستخدام الذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة، وأقيمت التدريبات في محيط حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز الطبيعي.وبشكل متواتر، تتعرض القواعد العسكرية اللاشرعية التي أنشأها الجيش الأمريكي في حقول النفط والغاز السورية، لهجمات صاروخية مجهولة المصدر.ويواصل الجيش الأمريكي أنشطته في تجارة النفط المسروق الذي يتم نهبه من الحقول السورية التي يحتلها شمال شرقي البلاد.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في (الأسواق السوداء) القريبة مثل (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.ويعد حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ويصل إنتاج الحقل وفق إحصائيات النظام السوري قبل اندلاع الأزمة إلى 30 ألف برميل يوميا.كما يعد "حقل كونيكو" الذي يحتله الجيش الأمريكي أيضا، أكبر حقول الغاز السورية (20 كم شمال شرقي دير الزور)، ويحوي مصنعا للغاز تم بناؤه عام 2005 بالتعاقد بين شركة الغاز السورية، وشركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية.وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا. كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجيش-الأمريكي-يفرّغ-سجنا-لـداعش-شرقي-سوريا-بعد-نقل-نزلائه-إلى-جهة-مجهولة-1060096280.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم