عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الجيش-الروسي-يدمر-منذ-بدء-العملية-العسكرية-أكثر-من-1500-دبابة-أوكرانية-و150-راجمة-صواريخ-1060317560.html
الجيش الروسي يدمر منذ بدء العملية العسكرية أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ
الجيش الروسي يدمر منذ بدء العملية العسكرية أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:59+0000
2022-03-22T16:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/02/1035380275_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_204183e91ca9f6abbd2fc4a35e3d0d97.jpg
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 236 مسيرة من دون طيار و185 منظومة دفاع جوية و1547 دبابة ومدرعة و154 راجمة صواريخ و612 مدفعية ومدفع هاون...".وأضاف أنه خلال اليوم "شن الطيران الروسي ضربات على 83 منشأة عسكرية في أوكرانيا".وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات أوكرانية من دون طيار بينها واحدة من طراز "بيرقدار تي في2" بالقرب من قرية ميريفا في ضواحي خاركوف".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-أوكرانيا-غدا-الأربعاء-1060311056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103538/02/1035380275_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_baa0d14a7f1d5961cff8f7b0e66c3b61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الجيش الروسي يدمر منذ بدء العملية العسكرية أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ

16:59 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ.
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 236 مسيرة من دون طيار و185 منظومة دفاع جوية و1547 دبابة ومدرعة و154 راجمة صواريخ و612 مدفعية ومدفع هاون...".
وأضاف أنه خلال اليوم "شن الطيران الروسي ضربات على 83 منشأة عسكرية في أوكرانيا".
وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات أوكرانية من دون طيار بينها واحدة من طراز "بيرقدار تي في2" بالقرب من قرية ميريفا في ضواحي خاركوف".
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء
15:12 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала