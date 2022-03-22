https://arabic.sputniknews.com/20220322/الجيش-الروسي-يدمر-منذ-بدء-العملية-العسكرية-أكثر-من-1500-دبابة-أوكرانية-و150-راجمة-صواريخ-1060317560.html
الجيش الروسي يدمر منذ بدء العملية العسكرية أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ
الجيش الروسي يدمر منذ بدء العملية العسكرية أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:59+0000
2022-03-22T16:59+0000
2022-03-22T16:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 236 مسيرة من دون طيار و185 منظومة دفاع جوية و1547 دبابة ومدرعة و154 راجمة صواريخ و612 مدفعية ومدفع هاون...".وأضاف أنه خلال اليوم "شن الطيران الروسي ضربات على 83 منشأة عسكرية في أوكرانيا".وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات أوكرانية من دون طيار بينها واحدة من طراز "بيرقدار تي في2" بالقرب من قرية ميريفا في ضواحي خاركوف".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-أوكرانيا-غدا-الأربعاء-1060311056.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر منذ بدء العملية العسكرية أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ
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أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 1500 دبابة أوكرانية و150 راجمة صواريخ.
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 236 مسيرة من دون طيار و185 منظومة دفاع جوية و1547 دبابة ومدرعة و154 راجمة صواريخ و612 مدفعية ومدفع هاون...".
وأضاف أنه خلال اليوم "شن الطيران الروسي ضربات على 83 منشأة عسكرية في أوكرانيا".
وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات أوكرانية من دون طيار بينها واحدة من طراز "بيرقدار تي في2" بالقرب من قرية ميريفا في ضواحي خاركوف".