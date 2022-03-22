https://arabic.sputniknews.com/20220322/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-بايدن-بشأن-استخدام-الأسلحة-البيولوجية-والكيماوية-في-أوكرانيا-1060293086.html
الخارجية الروسية ترد على تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا
الخارجية الروسية ترد على تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:52+0000
2022-03-22T08:52+0000
2022-03-22T08:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي، إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة". وشدد الدبلوماسي على أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست معتادة على الاستماع إلى أي شخص سوى نفسها".وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699023_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9b4998c6a2b15291e52d0911f2e3e67d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية ترد على تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي خبيثة.
وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي، إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.
وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة".
وشدد الدبلوماسي على أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست معتادة على الاستماع إلى أي شخص سوى نفسها".
وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.