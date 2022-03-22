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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220322/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-بايدن-بشأن-استخدام-الأسلحة-البيولوجية-والكيماوية-في-أوكرانيا-1060293086.html
الخارجية الروسية ترد على تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا
الخارجية الروسية ترد على تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:52+0000
2022-03-22T08:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي، إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة". وشدد الدبلوماسي على أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست معتادة على الاستماع إلى أي شخص سوى نفسها".وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.
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روسيا

الخارجية الروسية ترد على تصريحات بايدن بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية في أوكرانيا

08:52 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي خبيثة.
وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي، إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.
وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة".
وشدد الدبلوماسي على أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست معتادة على الاستماع إلى أي شخص سوى نفسها".
وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المعامل البيولوجية في أوكرانيا.
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