https://arabic.sputniknews.com/20220322/الخارجية-السودانية-تنفي-التعليق-حول-فرض-عقوبات-أمريكية-على-قوات-الاحتياطي-المركزي-1060309133.html
الخارجية السودانية تنفي التعليق حول فرض عقوبات أمريكية على قوات الاحتياطي المركزي
الخارجية السودانية تنفي التعليق حول فرض عقوبات أمريكية على قوات الاحتياطي المركزي
قالت وزارة الخارجية في السودان إنها لم تعلق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:40+0000
2022-03-22T14:40+0000
2022-03-22T14:40+0000
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونفت الوزارة في تصريح رسمي لها اليوم ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين من خبر يتضمن ما وصف بأنه تعليق منسوب إلى السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان.ووصفت الوزارة الخبر المتداول والمنسوب إلى الوزير بأنه "خبر مختلق وملفق تماماً".وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية.أفاد الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، بحسب "رويترز".وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي السودانية في عام 1974، ومهامها أن تتولى التعامل مع أعمال الشغب والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها المنعي والكشفي للجرائم.وبحسب قرار تشكيلها، كلفت هذه القوة بمهمة حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، والتصدي لأعمال فض الشغب والمظاهرات، وفض الاشتباكات والنزاعات القبيلية، وغيرها من المهام.ويحملها الثوار في السودان المسؤولية عن الكثير من أعمال العنف أثناء الثورة التي أطاحب بعمر البشير، وكذلك بالاحتجاجات التي أعقبت الإطاحة به، وحتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية السودانية تنفي التعليق حول فرض عقوبات أمريكية على قوات الاحتياطي المركزي
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قالت وزارة الخارجية في السودان إنها لم تعلق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان.
ونفت الوزارة في تصريح رسمي لها اليوم ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين من خبر يتضمن ما وصف بأنه تعليق منسوب إلى السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بالسودان.
ووصفت الوزارة الخبر المتداول والمنسوب إلى الوزير بأنه "خبر مختلق وملفق تماماً".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية.
أفاد الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، بحسب "رويترز".
وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي السودانية في عام 1974، ومهامها أن تتولى التعامل مع أعمال الشغب
والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها المنعي والكشفي للجرائم.
وبحسب قرار تشكيلها، كلفت هذه القوة بمهمة حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، والتصدي لأعمال فض الشغب والمظاهرات، وفض الاشتباكات والنزاعات القبيلية، وغيرها من المهام.
ويحملها الثوار في السودان المسؤولية
عن الكثير من أعمال العنف أثناء الثورة التي أطاحب بعمر البشير، وكذلك بالاحتجاجات التي أعقبت الإطاحة به، وحتى الآن.