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https://arabic.sputniknews.com/20220322/الداخلية-العراقية-لدينا-قسم-خاص-لمحاربة-الشائعات-ونمتلك-مقاييس-لسريانها-لا-يمكننا-الكشف-عنها-1060300471.html
الداخلية العراقية: لدينا قسم خاص لمحاربة الشائعات ونمتلك مقاييس لسريانها لا يمكننا الكشف عنها
الداخلية العراقية: لدينا قسم خاص لمحاربة الشائعات ونمتلك مقاييس لسريانها لا يمكننا الكشف عنها
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن لديها قسما خاصا لمحاربة الشائعات، لافتة إلى امتلاكها مقاييس لسريانها لا يمكنها الكشف عنها. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:57+0000
2022-03-22T11:57+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير قسم الشائعات التابع لوزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي، أن قسمه "يعمل على الرصد الميداني بشكل مستمر وتحليل الشائعات وإعطاء الخبر الصحيح وخصوصاً الأمني من خلال مواقعنا".وقال: "لدينا رصد خاص في قسم الشائعات وكوادرنا ذات كفاءة عالية ومتدربون ودائما ما نطور قدراتهم، ولدينا مقاييس لسريان الإشاعة ونعمل على أمور فنية أخرى لا يمكن الكشف عنها".وفيما أكد نبراس أن عامل السرعة مهم لمعالجة الشائعة، ولفت إلى أن "القسم يقوم برصد الشائعة ورفعها الى الجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ إلقاء القبض بحق مطلقها وفق القانون ووفق المادة 79 التي تؤكد على عقوبة السجن لمطلقي الشائعات تصل الى 10 سنوات سجن".وأشار المسؤول العراقي كذلك إلى قيام الوزارة بـ"حملات تثقيف في الجامعات والمعاهد والمدارس للتعرف على كيفية التعامل مع الأخبار المضللة وضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها".وأكد أنه وفي خلال العام الماضي 2021، قام القسم برصد عدد كبير من الشائعات، و"استطعنا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، السيطرة على 80% منها".
https://arabic.sputniknews.com/20191112/رد-فعل-عراقي-رسمي-بشأن-شائعة-تخص-الدراسة-1043385676.html
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أخبار العراق اليوم

الداخلية العراقية: لدينا قسم خاص لمحاربة الشائعات ونمتلك مقاييس لسريانها لا يمكننا الكشف عنها

11:57 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن لديها قسما خاصا لمحاربة الشائعات، لافتة إلى امتلاكها مقاييس لسريانها لا يمكنها الكشف عنها.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير قسم الشائعات التابع لوزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي، أن قسمه "يعمل على الرصد الميداني بشكل مستمر وتحليل الشائعات وإعطاء الخبر الصحيح وخصوصاً الأمني من خلال مواقعنا".
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2019
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وقال: "لدينا رصد خاص في قسم الشائعات وكوادرنا ذات كفاءة عالية ومتدربون ودائما ما نطور قدراتهم، ولدينا مقاييس لسريان الإشاعة ونعمل على أمور فنية أخرى لا يمكن الكشف عنها".
وفيما أكد نبراس أن عامل السرعة مهم لمعالجة الشائعة، ولفت إلى أن "القسم يقوم برصد الشائعة ورفعها الى الجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ إلقاء القبض بحق مطلقها وفق القانون ووفق المادة 79 التي تؤكد على عقوبة السجن لمطلقي الشائعات تصل الى 10 سنوات سجن".

وعن آلياتهم الجديدة في هذا السياق، قال نبراس: "هناك آلية جديدة يتبعها قسم الشائعات للخروج إلى الشارع والالتقاء بالمواطن بشكل مباشر من خلال استهداف فئة الشباب لأنه وفق الاحصائيات فإن أكثر الأخبار المتداولة من الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار المسؤول العراقي كذلك إلى قيام الوزارة بـ"حملات تثقيف في الجامعات والمعاهد والمدارس للتعرف على كيفية التعامل مع الأخبار المضللة وضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها".
وأكد أنه وفي خلال العام الماضي 2021، قام القسم برصد عدد كبير من الشائعات، و"استطعنا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، السيطرة على 80% منها".
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