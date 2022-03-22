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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تفقد-السيطرة-على-10-قرى-جديدة-خلال-يوم-واحد-1060295788.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد السيطرة على 10 قرى جديدة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد السيطرة على 10 قرى جديدة خلال يوم واحد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات كييف فقدت السيطرة رسميا على 10 قرى أوكرانية خلال يوم واحد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:55+0000
2022-03-22T09:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوروزينوي في منطقة دونيتسك، متقدمة بحدود ستة كيلومترات، حيث تدور المعارك مع وحدات من لواء 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف كوناشينكوف: "كما تم السيطرة على أربع نقاط سكنية هي غلوريوس وترودوفسكوي وتشيليوسكينتسيف ماين ومارينكا من قبل قوات دونيتسك المستقلة.وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، قائلا: تم تحرير قرى كالينوفو وبوباسنايا ونوفوالكساندروفكا وستيبني وبوغوسلافسكوي.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد السيطرة على 10 قرى جديدة خلال يوم واحد

09:55 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 22.03.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا
اللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات كييف فقدت السيطرة رسميا على 10 قرى أوكرانية خلال يوم واحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوروزينوي في منطقة دونيتسك، متقدمة بحدود ستة كيلومترات، حيث تدور المعارك مع وحدات من لواء 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف كوناشينكوف: "كما تم السيطرة على أربع نقاط سكنية هي غلوريوس وترودوفسكوي وتشيليوسكينتسيف ماين ومارينكا من قبل قوات دونيتسك المستقلة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، قائلا: تم تحرير قرى كالينوفو وبوباسنايا ونوفوالكساندروفكا وستيبني وبوغوسلافسكوي.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
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